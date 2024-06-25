Erdoğan'dan Putin'e taziye mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde Dağıstan'daki saldırıları kınadı, Rus halkına taziyelerini iletti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen saldırılar ele alındı.

Erdoğan, görüşmede "Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini" ifade etti.

Erdoğan ayrıca "Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini" söyledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya İçişleri Bakanlığı, 23 Haziran’da Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 16'sı polis ve 5'i sivil 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın öldürüldüğü belirtilmişti.

Rus basınına yansıyan bazı haberlerde, saldırganlardan 2'sinin Dağıstan’ın Sergokalinsky Bölgesi Yöneticisi Magomed Omarov’un oğulları olduğu iddia edildi. Omarov’un, saldırının ardından gözaltına alındığı ve görevinden alındığı ifade ediliyor.