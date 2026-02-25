Erdoğan'dan "ramazan etkinlikleri" açıklaması: Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyipr Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu hayatını kaybeden Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için baş sağlığı dileyerek başlayan Erdoğan, kazaya ilişkin gerekli inceleme ve soruşturma sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Bölgesel gelişmelere değinen Erdoğan, Gazze'de varılan ateşkese rağmen bölgeye gerekli yardımların ulaştırılmasındaki zorluklara dikkat çekti.

"OKUL BAHÇELERİNDE İLAHİ SÖYLENMESİNDEN KİMSE RAHATSIZ OLMAMALI"

Okullardaki ramazan etkinliklerine değinen Erdoğan, "Okul bahçelerinde yavrularımızın ilahi söylemesinden kimse rahatsız olmamalı, bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ramazan dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için 81 ile genelge gönderdiğini anımsatan Erdoğan, bu etkinliklerin Anayasal dayanağı olan etkinlikler olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin milli ve manevi değerlerini güçlendirmeyi amaçladığını savunan Erdoğan, "Doğrudur, yerindedir,hukukidir.Ramazanın manevi iklimine uygun olmasının yanı sıra milletimizin hissiyatına tercüman olan hizmettir" dedi.

LAİKLİK BİLDİRİSİ

Aralarında gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 168 kişinin imzaladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriyi hedef alan Erdoğan, "Biz bunların karın ağrısının asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Laiklik kavramının ardına sığınarak neler yaptıklarını çok ama çok iyi biliyoruz. Bunların derdi laiklik değil. Bunların derdi bu toprakların manevi değerleriyle, bu milletin kendisiyledir" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi: "Hayırdır, çocuklarımızın namazı, orucu öğrenecek olması, ramazan süslemesi yapması, netefüste cıvıl cıvıl hep bir ağızdan ilahiler söylemesi sizi neden rahatsız ediyor? Ramazandan bir gün önce, nesli tükenmekte olan bir kısım yobaz çıktı, o bayat 'laiklik elden gidiyor' şarkısını söyleyen, zehir saçan, baştan aşağı millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı. Bunlar noel süslemeleri yapılınca rahatsız olmazlar, güya Cadılar Bayramı kılıfı altında saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar. Biz bunların karın ağrısının asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Laiklik kavramının arkasına sığınarak bu millete nasıl zulmettiklerini çok iyi biliyoruz. Bunların derdi laiklik değil, olmadı, bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyledir."

Erdoğan şöyle devam etti: "Bu milletin hiçbir ferdi milli ve manevi değerlerin öğretilmesinden rahatsız olmaz. Rahatsız olan gitsin vatanla, bayrakla, milletle aidiyetini sorgulasın. İthal projeleriyle, ithal ideolojileriyle kirlenmiş zihinleri çirkin ve çirkef bildirileriyle kimse bize parmak sallayamaz."

"SÜRECİN YENİ AŞAMASI BAŞLAYACAK"

Devamla Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını kaydeden Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yapıcı ve uzlaşmaya açık sürdürdüğümüz tutumu son güne kadar devam ettirdik. Üzerimize ne düşüyorsa yaptık" dedi.

Komisyonun odağının sapmasına, alakası olmayan gündemlerle sulandırılmasına izin vermediklerini söyleyen Erdoğan, Sürecin yeni aşaması başlayacak" ifadesini kullandı.

Erdoğan, özetle şunları söyledi: "Tam bir demokratik olgunluk, eksiksiz bir istişare ve siyasi tarihimizde örneği az görülen siyasi bir uzlaşma neticesinde kaleme alınan rapor bir tavsiye belgesi olduğu kadar tarihi bir belge özelliğindedir. Raporun içinden kelimeleri cımbızla çekerek spekülasyon yapma hevesinde olanların sürecin selametine hizmet etmediği aşikârdır. Raporu ve süreci gölgelemek isteyenlerin azınlıkta olması, milletimizin terörüz Türkiye hedefini sahiplenmesidir."