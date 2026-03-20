Erdoğan'dan 'sağlık sistemi' övgüsü: "Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verir hale getirdik"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık sistemimizi çağın ve vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verir hale getirdik. Bir dönem ülkemizin en zayıf halkası olarak görülen sağlık hizmetlerini dünyada örnek alınan bir seviyeye yükselttik" dedi.

Erdoğan, Rize'de, 2011'de hayatını kaybeden annesi Tenzile Erdoğan 'ın adının verildiği devlet hastanesinin açılış töreni'nde konuştu.

Hastananein kapasitesine ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Toplam 36 bin metrekarelik alanda inşa edildi. Halkımıza hizmet verecektir.Bu güzel hastanede sağlık hizmeti alacak kardeşlerimize şifa diliyorum" dedi.

İlaçlara erişemeyen, doktor ve röntgen sırası bulamamaktan dert yanan milyonlarca yurttaşın sesine kulak tıkayan Erdoğan, çökmüş sağlık sistemine övgüler dizdi.

"DÜNYADA ÖRNEK ALINAN BİR SEVİYEYE YÜKSELTTİK"

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz bu yola kendimizi adadık. asla hamaset yapmıyoruz. Başkalarının önceliği kariyerleri, siyasi hırsları, koltukları olabilr. Ama bizim önceliğimiz insandır, insanın sağlığıdır.

Dünyanın çeşitli yerlerinden uzmanlar geliyor bizim sağlık sistemimizi inceliyor. Her yıl 100 binlerce yabancıya sağlık hizmeti veriyoruz.

"BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZDIK"

Yerli ve milli helikopterimiz GÖKBEY'i ambulans helikopter olarak da kullanacağız. Bu yıl 3 helikopteri sağlık filomuza dahil edeceğiz.

Nasıl demokraside, ulaştırmada, eğitimde çağ atladıysak; Türkiye'yi baskıcı karanlıktan nasıl kurtardıysak sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık.

Bizim gündemimizde etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi uzakta tutmak var. Diplomatik temaslarla bölgemizdeki savaşlara çıkış yolu bulmak var."