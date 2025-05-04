Erdoğan'dan saldırıya uğrayan Özgür Özel'e 'geçmiş olsun' telefonu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan telefon görüşmesinde, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı.

Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi. Saldırgan gözaltına alındı.