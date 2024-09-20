Erdoğan'dan savunma sanayi mesajı: Lübnan'ı örnek gösterdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanında, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına yeni araçların hizmete alımı dolayısıyla düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı açıklamalarda kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara değinen Erdoğan, "Milletimizin huzurunu kaçıran, kamu düzenini bozan herkes, devletimizin kadife eldiveni içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya olacaktır" dedi.

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği siber saldırılar üzerinden savunma sanayi alanında yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, "Lübnan'daki terör saldırıları ile bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Milli teknoloji hamlemizin yatırımların kıymeti anlaşılmış oldu. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ve ömrünü tamamlayan araçları yeniliyoruz. Bugün Jandarma ve Emniyet teşkilatlarımıza 7204 yeni araç alımı törenini gerçekleştiriyoruz. Polisimizin ve jandarmamızın ayağının değmediği, devriye atmadığı hiçbir yer olamaz. İnsan kaynağı ile birlikte araç-gereç ve teknolojik kapasitesi de artmalı.

Türkiye Yüzyılı'nın taşıyıcı kolonlarından birini güvenlik olarak gördük. Teknik kapasitemizi artırıp yeni mücadele konsepti geliştirdik. Mafya ile çeteler ile tavizsiz mücadele bunlardan biriydi. Şehir eşkıyalarına göz açtırmama bunlardan biriydi. Vatandaşın huzuruna kastedenler karşısında güvenlik birimlerimizi buldu. Kendini dokunulmaz gören alçakların tepesine tepesine bindik. Terör örgütlerine hiçbir alan bırakmadık. Eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi.

Hemen her gün üst düzey teröristin imha haberini alıyoruz. Bunları kendi milli silahlarımız ile gerçekleştiriyoruz. Lübnan'daki terör saldırıları ile bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Milli teknoloji hamlemizin yatırımların kıymeti anlaşılmış oldu.

"EN KÜÇÜK TEHDİDİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz.Silah lobileri, kaos lobileri, mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları, bizden, büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyorlar.

Güvenlik güçlerimiz katil sürelerinin peşlerini bırakmıyor. Aynı şey zehir ve insan tacirleri için de geçerlidir. Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Devletimize, milletimize ya da demokrasimize yönelik en küçük tehdidi görmezden gelemeyiz.

Milletimizin huzurunu kaçıran, kamu düzenini bozan herkes, devletimizin kadife eldiveni içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya olacaktır."