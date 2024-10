Erdoğan'dan savunma sanayii mesajı: İsrail'in nihai hedefin ne olduğunu biliyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024'te açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayii başta olmak üzere ekonomi ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı en aza indirmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Milli gelirde tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon dolar sınırını aştık" diyen Erdoğan, "‘Yapamazsınız’ diyen zihni köleleştirilmiş felaket tellallarına kulak asmayın. Unutmayın, sabır acıdır, zordur. Ama meyvesi daima tatlıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına dikkat çeken Erdoğan, "İsrail yönetimi her açıklamayla niyetini ortaya koyuyor. Nihai hedefin ne olduğunu biliyoruz" dedi. Erdoğan, "Ateşi tüm bölgeye yaymak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk rafa kaldırılmış durumda. Tüm bunlara rağmen batılı güçler mühimmat gönderiyor. Dökülen her damla kana o bombaları atanlar kadar, bombaları temin edenler de ortaktır" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz Çukurova Havalimanı'nı açtığımızda birileri algı çalışması yürüttüler, siyasi ahlaka sığmayan bir sürü iddiayı gündeme taşıdılar. İddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı. Şakirpaşa ne olacak diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum. Şakirpaşa daha hayati görevler inşa edecek. TEKNOFEST sadece bir başlangıç. Burayı önemine uygun bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Katıldıkları yarışmalarda ödül alan tüm gençlerimizi yürekten kutuluyorum. Bizim gönlümüzde Çukurova'nın çok farklı bir yeri var. Adana'nın kalbimizde farklı bir yeri var.

"HİÇBİR KAZANIM ALTIN TEPSİDE SUNULMADI"

Bugün hepimizi gururlandıran TEKNOFEST'e ulaşmak asla kolay değildi. 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. İçeriden ve dışarıdan ihanetlere uğradık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle, alnımızın teriyle başardık. Dün bize parasıyla savunma sanayii ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik

Canını dişine takanlardan biri de Özdemir Bayraktar'dı. İHA'larda çığır açan birisiydi. Baykar'ın hayata geçirdiği pek çok projenin fikir babasıydı. Durumdan vazife çıkaran idealist bir insandı. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Bizim eksiklerimizi telafi edecek olanlar, gençler. Sizler Türkiye’nin umudusunuz. Sizler Türkiye’nin aydınlık yarınlarısınız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlerden isteğim hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmamanızdır. Zorluklara aldırmadan, sabırla hedeflerinize doğru yürümekten asla vazgeçmeyin. ‘Yapamazsınız’ diyen zihni köleleştirilmiş felaket tellallarına kulak asmayın. Unutmayın, sabır acıdır, zordur. Ama meyvesi daima tatlıdır.

"TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye 22 yıl öncesinin Türkiyesi asla değil. Ekonomide, savunmada, eğitimde, teknoloji altyapısında 22 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye’de yaşıyoruz. Son 22 yılda sizinle hayalleriniz arasına girebilecek birçok engeli kaldırdık.

Milli gelirde tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon dolar sınırını aştık. Nereden, nereye? Savunma sanayinde yerli ve milli üretimin payını yüzde 80’lere çıkardık. İHA’larda dünyanın ilk üç ülkesi arasındayız. Araştırma, geliştirme merkezi sayımızı sıfırdan bin 328’e çıkardık.

"CİNNET HALİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bölgemizde son yılların en sancılı günleri yaşanıyor. Gazze ve Lübnan'daki katliamları içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Çoluk çocuk ve kadın 50 bin kardelşimiz siyonist İsrail tarafından katledildi. İsrail HAmas bahanesiyle önce Gazz'yi işgal etti, şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor. İsrail saldırılarında can veren Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerime bir kez daha rahmet diliyorum.

İsrail coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her türlü yola başvuruyor. Genel Sekreter Guterres'e meydan okuyor. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekreteri'nin BM'ye gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun? Bir cinnet haliyle karşı karşıyayız.

"DÖKÜLEN KANA BOMBALARI ATANLAR KADAR, BOMBALARI TEMİN EDENLER DE ORTAK"

Tüm bunlara rağmen batılı güçler mühimmat gönderiyor. Dökülen her damla kana o bombaları atanlar kadar, bombaları temin edenler de ortaktır. Bölgemizde sadece Gazze ve Lübnan'la sınırlı kalamaycak bir sinsi plan ortaya konulmuştur. Vaddedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. İsrail yönetimi her açıklamalarıyla, her haritayla asıl niyetini ortaya koyuyor.

Komşularımızla işbirliğimizi ileriye taşıyoruz. savunma sanayinde dışa bağımlılığı en aza indirmeye çalışıyoruz. Teknolojiyi sadece kullanana değil, üreten ve ihraç eden ülke olmaya emin adımlarla ilerliyoruz. Çok geniş bir alanda son derece güçlüyüz. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız."

Ayrıntılar geliyor...