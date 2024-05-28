Erdoğan'dan savurganlık açıklaması: Atanmış ya da seçilmiş makam sahipleri daha hassas davranmalı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin değerlendirmesinde atanmış ya da seçimiş kamu görevlilerinin daha hassas davranması gerektiğini söyledi. Erdoğan, yeni Anayasa çalışmaları konusunda ise "Eski sisteme dönüş, bu bir polemiktir. Bu polemeğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz" yorumunda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "kamuda savurganlık" konusunda atanmış ya da seçimiş kamu görevlilerinin daha hassas olması gerektiğini söyledi.

"İster merkezi idare, ister yerel yönetim olsun milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz" diyen Erdoğan, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Erdoğan, Ankara'da Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu.

Erdoğan, buradaki konuşmasında Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin "Eski sisteme dönüş, bu bir polemiktir. Bu polemeğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz. Eskiye öykünmek yerine önümüze bakmanın, geleceğe odaklanmamız şart" yorumunda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Yıllarca en büyük sorunumuz olan siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Yönetimde güven tesis edildi. Bundan bir yıl önce millet kararını verdi. Milletimiz seçim gecesi sonuçların belli olmasıyla beraber işine gücüne döndü. Milletimiz bunun bir kazanım olduğunu düşünüyor.

Bu kazanımın korunması gerektiğine inanıyoruz. Elbette pürüzler olabilir. Biz tecrübelerimizin ışığında

Eski sisteme dönüş, bu bir polemiktir. Bu polemeğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz. Eskiye öykünmek yerine önümüze bakmanın, geleceğe odaklanmamız şart.

Yeni Anayasa meselesi de gelecek vizyonumuzun bir parçasıdır. Türkiye’yi darbe Anayasa’sından kurtarmak bizim için milli bir görevdir.

SAVURGANLIK AÇIKLAMASI

Kamuda tasarruf ve verimlilik anlayışının ön plan çıktığı günümüzde Sayıştay’ın denetimleri daha da önem kazanmıştır. İster merkezi idare, ister yerel yönetim olsun milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz.

Kimse kusura bakmasın. Ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu konuda atanmış ya da seçilmiş tüm makam sahipleri daha dikkatli daha hassas davranmalı kamu malına özen göstermelidir."