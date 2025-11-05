Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş sorusuna yanıt

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının tamamlanmasının ardından Erdoğan'a, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konusunda bir soru yöneltildi.

Erdoğan, soruya, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona her zaman uyarız" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti.

Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yapmıştı.

Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını vermişti.

AKP'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, şu değerlendirmeleri yapmıştı:

"Tutuklulukla ilgili AİHM'nin 5. Maddesi'ndeki güvenlik hakkıyla, tutuklama şartlarıyla ilgili olarak AİHM'ye yapılan başvuru üzerine ilgili daire ihlal kararı vermişti. Bu daire kararı büyük dairede görüşülmesi panel tarafından kabul edilmemişti, 5 kişilik panel bunu değerlendirmemişti. Daire kararı bu yönüyle kesinleşmiş oldu. Daire kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Mahkemenin değerlendirme sürecini hep birlikte beklemek gerekecek."