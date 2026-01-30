Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: "Gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmeyecek"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yandaş Sabah gazetesine 2026 yılındaki siyasi hedefleriyle ilgili yazı yazdı.

Enflasyonu tek haneye düşürmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Çalışanımızın, emeklimizin ve memurumuzun alım gücünü, sadece enflasyon oranında değil, büyümeden aldığımız payla artıracağız" dedi.

Gelir dağılımındaki adaleti sağlamanın bu yılki en büyük hedeflerinden biri olacağını savunan Erdoğan, "Faiz ve kur dengesinin oturmasıyla birlikte, Türkiye'yi yeniden uluslararası doğrudan yatırımların cazibe merkezi haline getireceğiz. Özellikle yüksek teknolojiye dayalı sanayi hamlemizle, gençlerimize nitelikli istihdam kapılarını sonuna kadar açacağız" ifadelerini kullandı.

PKK'nin feshedilmesini öngöre ve itkidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, öemli eşiklerin geride bırakıldığını belirtti.

"GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK"

Cumhur İttifakı olarak her zaman "yapıcı" davrandıklarını öne süren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çözüme konsantre olduk ve yalnızca elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmeyecek. Sürecin bir yol kazası yaşanmadan amacına ulaşması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız."