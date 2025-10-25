Erdoğan'dan süreç açıklaması: "Samimiyiz, soğukkanlı şekilde menzile yürüyoruz"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK ve Abdullah Öcalan ile yürütülen sürece ilişkin "Samimiyiz, soğukkanlı şekilde menzile yürüyoruz" dedi ve Türkiye'nin "küresel bir güce dönüştüğünü" savundu.

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda konuştu.

Konuşmasında ana muhalefet partisine eleştiren Erdoğan, "Ülkemizi yabancılara şikayet turları düzenlerken biz 81 ilimizde, 973 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda milletimizle kucaklaştık. AK Parti kadroları olarak Türkiye'nin dört bir ucunda esnafından çiftçisine, iş insanından akademisyenine, işçisinden emeklisine son 2 ayda yüz binlerce vatandaşımızla bir araya geldik. İstişare mekanizmasını efradını cami, ayarını mani olacak şekilde tam teşekküllü işlettik" dedi.

Konuşmasında CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan, "Adeta alametifarikası olan yolda kalan otobüslerden, akmayan musluklara, toplanmayan çöplerden, en tepeden en uca uzanan yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi. Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı, doğrusunu söylemek gerekirse bizim açımızdan da ibretlikti. Şimdi bu toplantılardan aldığımız geri dönüşler ve sizlerden gelen verilerle önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamıza inşallah son şeklini veriyoruz" diye konuştu.

"İSTİKRAR DENİNCE AKLA İLK TÜRKİYE GELİYOR"

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar:

"Bugüne kadar ne yaptıysak, milletimiz için yaptık. 'Halk için, halka rağmen' diyen jakobenleri, kerameti kendinden menkul muhterisleri semtimize uğratmadık. Milletin rotasından başka merciler edinenler, bu partinin ve bu hareketin içinde yaşama şansı bulamadılar. Bakınız, iddia ile söylüyorum, tüm samimiyetimle söylüyorum. AK Parti, Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden bir partidir. Bizim siyasetteki en büyük güç ve güven kaynağımız teşkilatlarımızdır. İlk günkü kadar heyecanlıyız. İlk günkü kadar coşkuluyuz.

Muhalefetteki aparatlarını da kullanarak her yolu denediler. 'Türkiye Batı ittifakından uzaklaşıyor' dediler. 'Türkiye'nin ekseni doğuya kayıyor' dediler. 'Türkiye oyun dışına itiliyor' dediler. Bütün iddia, tez ve öngörülerinde duvara tosladılar. Sonuçta haklı çıkan, doğru yerde durduğu anlaşılan biz olduk. Türkiye, dış politikasıyla, demokrasisiyle ama sanayisiyle, ekonomisiyle, içeride ve dışarıda attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış denince, huzur denince, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor.

"BİZİ ÇATIŞMALARIN TARAFI YAPMAK İÇİN PEK ÇOK OYUN OYNADILAR"

Sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini dost düşman fark etmeksizin bugün herkes kabul ediyor. Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalara kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor. Artık hem bölgesinde hem dünyada sözüne itibar edilen, çevresine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var. Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir işteyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bütün enerjimizi, bütün dikkatimizi bu vizyona yoğunlaştırmış oluyoruz."

Jeopolitik gelişmelere de değinen Erdoğan, sıcak çatışma ve savaşların dünyanın pek çok bölgesini etkilediğini dile getirdi. Erdoğan, "İstikrarsızlık dalgası halka halka yayıldığı bu dönemde, hamdolsun hem içeride hem de sınırlarımız ötesinde yaptığımız hamlelerle Türkiye'yi tüm bu tehlikelerden uzak tutmayı başardık. Hatırlayın, bizi çatışmaların tarafı yapmak için pek çok oyun oynadılar" değerlendirmesinde bulundu.

SÜREÇ MESAJI

TBMM'de ve İmralı'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile yürütülen sürece ilişkin konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Karşılaştığımız direnç en fazla süreyi biraz uzatır ama bu vizyonun tüm unsurlarıyla hayata geçmesini engelleyemez. Türkiye Yüzyılı’na giden yolda dönülmesi gereken kavşakların en başında yarım asırlık terör musibetinden ülkemizi kurtarmak olacak. Ve terör musibetinden, hamdolsun, ülkemizi kurtardık mı? 10 bin vatan evladını şehit verdiğimiz, ekonomimize 2 trilyon dolar maliyeti olan terör bataklığını inşallah 86 milyon el ele verip hep birlikte kurutmaya devam edecek miyiz? Bu noktada sabırlıyız, samimiyiz, soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz.

Hedefe yaklaştıkça, ülkemizin bu meseleyi çözmesini istemeyen odakların süreci rayından çıkarmaya dönük operasyonlarını artıracağının elbette farkındayız. Her ne bahaneyle, her ne gerekçeyle olursa olsun aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Bizim gayemiz bellidir, niyetimiz sarihtir. Nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, kardeşliğin, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır. Ortak bir irade ile inşallah önce terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız. Sahadaki iyimser atmosfere sizler de şahit oldunuz. Türkiye Yüzyılı buluşmalarını gerçekleştirirken, tüm Türkiye'deki şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ettik. Kadın kollarımız, terörsüz Türkiye'ye dair kaleme aldığımız mektubumuzu 18 bin272 şehit ailemize elden ulaştırdılar. Bütün şehitlerimize Rabb'inden rahmet niyaz ediyoruz."