Erdoğan'dan süreç mesajı: "Olumlu bir atmosfer var"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yüklendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca sürece dair "23 Nisan resepsiyonda da belirttiğim gibi olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Filistin'in yiğit evlatlarını bugün bir kez daha hürmetle selamlıyor, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dualarımızla desteklerimizle daima yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum. Yine büyük bir coşku ile gerçekleştirdiğimiz grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Tüm teşkilatlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin.

Türkiye'nin Kürt, Arap, Türkmen, Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleri ile kucaklaşması, ortak tarih ve gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışması tenkit edilecek değil, takdir edilecek bir politikadır. Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez, bizi kimse ayıramaz. Dostluğumuzu bozmaya kimsenin gücü yetmez. Kimseye eyvallah demeyeceğiz. Zafer marşlarımızı dostluğumuzla söylemeye devam edeceğiz.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Yüzyılın sosyal konut projesinin kamuoyu ile paylaştık. Halkımız projemize gerçekten yoğun bir ilgi gösterdi. Öyle ki 500 bin konut için yaklaşık 8 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Vatandaşlarımızın bu itimadına layık olabilmek için hemen kolları sıvadık. 29 Aralık itibariyle kura süreçlerimizi başlattık. 4 ay gibi rekor bir sürede 81 ilimizde noter huzurunda 500 bin hak sahibimizi belirledik.

Önce 500 bin konutu yapacağız, ardından da eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Biz bu ülkeye, bu millete sevdalıyız.

CHP'YE YÜKLENDİ

Ana muhalefet gibi lafa gelince basın özgürlüğünden dem vurup sırf yolsuzluklarını ifşa ediyorlar diye kürsüden basın mensuplarını tehdit edenlerden olmadık. Onu kapatacağız, bunun kapısına kilit vuracağız gibi anti-demokratik yollara asla tevessül etmedik. Yıllardır bizi basın özgürlüğü konusunda bizi topa tutanların iki yüzlü tavrına ayrı bir parantez açmak istiyoruz. Biz hafta sonu 100 bin konutun kura çekim törenini yaparken aynı saatlerde CHP genel başkanı belediye başkanlarıyla toplantıdaydı. Toplantı sonrasında çıktı yine ipe sapa gelmez bir sürü ithamda bulundu. Son derece seviyesiz ifadelerle şahsımızı ve partimizi hedef aldı.

Türkiye’nin ana muhalefet partisine asla yakışmayan bir üsluba dinleyenler şahit oldu.

Şu derin çelişkiyi herkes görüyor. Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler bakıyorsunuz basın mensupları karşısında aslan postuna bürünüyor.

Gazetelerin CHP’nin basın bülteni gibi çıktığı günler artık geride kaldı, ekranların CHP ideolojisine tahsis edildiği günler artık geride kaldı. Aykırı sesleri susturduğunuz günler, artık geride kaldı. Basının sizi eleştirmesine, etik ilkeleri gözeterek haberleştirmesine öyle veya böyle alışacaksınız. Yankı odalarınızdan çıkmaya alışacaksınız. Türkiye uzun yıllar hasretini çektiği çok sesliliğe kavuşmuştur, bundan geri dönüş olmayacaktır.

SÜREÇ MESAJI: OLUMLU ATMOSFER VAR

Süreçle ilgili son günlerde belirli çevreler tarafından köpürtülmek istenen kuru gürültüye kulak asmadığımızı bugün bir kere daha vurguluyorum. Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar açık söylüyorum, gerçeklerle değil tamamen beyinleriyle hareket etmektedir. 23 Nisan resepsiyonda da belirttiğim gibi olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sorunun devamından çıkar sağlayanların ürettiği algıların hiçbiri bunu değiştirmeyecektir. Biz bu yola ittifak olarak, Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden birini kaldırmak için çıktık."