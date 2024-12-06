Erdoğan'dan Suriye açıklaması: "Şam'a doğru ilerleyiş söz konusu"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan, HTŞ ve cihatçıların ilerlemesiyle ilgili şunları söyledi:

"İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Biz de bunun takibini yapıyoruz. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim ama terör örgütleriyle birlikte oradaki direniş devam ederken bizim Esed'e bir çağrımız olmuştu. 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim' demiştik. Ne yazık ki bu işe olumlu bir cevap alamadık.

İdlib zaten tamam. Hama, Humus yine muhaliflerin elinde. Şam'a doğru bir ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Gönlümüz bunları istemiyor."

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da dikkat çeken Erdoğan, "Bölge sıkıntıda. Dün Lübnan'dan yine sayın başbakandan telefon aldık büyük ihtimalle görüşeceğiz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

"İSRAİL'DEN HESAP SORACAĞIZ"

Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'in Gazze'de soykırım uyguladığına dair rapora ilişkin ise "İsrail kendisi aleyhinde verilen kararların hepsinden sıyrıldı ama insanlık İsrail'i bu ihanetlerden hesabını soracak. İsrail'in bu soykırımlarını hep birlikte dünya devletleri olarak hesabını sormamız lazım. Başta Türkiye olarak biz de bu hesabı soracağız" şeklinde konuştu.