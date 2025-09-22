Erdoğan'dan Suriye'de 'siyasi birlik ve toprak bütünlüğü' mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla ABD'li yayın kuruluşlarından Newsweek'te "Adalet ve Refah için Türkiye'nin Diplomatik Vizyonu" başlıklı bir yazı yayımlandı.

Şu anda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'de olan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yazıda Suriye'ye ilişkin meajlar dikkat çekti.

Orta Doğu coğrafyasının istikrarı için Suriye'nin yeniden inşası ve ihyasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Suriye'nin geleceğine dair atılacak her adımda öncelikle Suriyelilerin menfaati gözetilmelidir. Ayrıca bilinmelidir ki Suriye'de kalıcı istikrar ve barış, herhangi bir aidiyete veya gruba imtiyaz tanımadan tüm Suriye halkının müşterek iradesinin dikkate alınmasıyla mümkün olacaktır" görüşünü paylaştı.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE SİYASİ BİRLİK

"Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı" ilkesini savunacaklarını belirten Erdoğan, "Türkiye, Suriye halkının iradesini dışlayan, ayrılıkçı emellere ve terör örgütlerine alan açan her türlü girişime karşı çıkmaktadır. Suriye'de son 14 yıldır yapılan hataları tamir etmenin tek yolu, istikrarlı bir devlet ve toplum düzeninin kurulmasına işbirlikçi güvenlik anlayışı temelinde destek vermektir" ifadelerini kullandı.