Erdoğan'dan Suriye mesajı: "Bizim tek bir şemsiyemiz var, o da İslam kardeşliği"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelere dair mesajlar verdi.

Erdoğan, Suriye'de istikrarın sağlanmasının Türkler, Kürtler ve Araplar açısından önemli olduğunu belirterek "Bizim tek bir şemsiyemiz vardır o da islam kardeşliğidir. Bizi bir araya getiren imanımızdır, inancımızdır, ezanımızdır, kıblemizdir" dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in emekli aylığına dair yaptığı eleştirilere yanıt vererek başlayan AKP'li Cumhurbaşkanı, "CHP jet sosyetesinin emeklilerle alakalı bir derdinin olmadığını hepimiz iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Suriye'de yaşanan gelişmelere dair ise tek ve bağımsız Suriye devletini desteklediklerini belirterek, "Son haftaki başarılı operasyonlarından dolayı kardeş Suriye halkını tebrik ediyorum" dedi.

ÖZEL'E EMEKLİ AYLIĞI YANITI: MİLLETİMİZ SAMİMİYETİMİZİ BİLİYOR

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

CHP jet sosyetesinin emeklilerle alakalı bir derdinin olmadığını hepimiz iyi biliyoruz. İşçiye maaş yerine harçlık verenleri, tropikal adalarda keyif çatanları, belediyeleri iflasa sürükleyenlerini benim emeklim gayet iyi biliyor.

Milletimiz, bizim samimiyetimizi de gayet iyi biliyor. En düşük emekli aylığı son teklif ile birlikte 20 bin liraya yükselecek.

Bu rakam biz göreve geldiğimizde 66 liraydı. Dolar olarak yalnızca 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenlemeyle 480 dolara çıkmış oldu.

Bugün en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 70'ini aşmıştır.

Bunları söylerken elbette tüm sorunları çözdük iddiasında değiliz. Kiralar ve hayat pahalılığı olmak üzere emeklilerimzin yaşadığı sorunların farkındayız.

Emekliler bizim başımızın tacıdır. Emeklilerimizin şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Bütçe imkanlarımız genişledikçe taleplerini yerine getirmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz.

"SEÇİM DÖNEMİNDE HALKÇI, BAŞA GELİNCE RANTÇI OLANLARDAN DEĞİLİZ"

Milletçe yıllardır yaptığımız fedakarların boşa gitmeyeceğini göreceğimiz bir döneme gidiyoruz.

Türkiye'yi askeri ve diplomatik olarak da farklı bir konuma taşıyacağız. Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız. Biz meydanlarda emeklimize şunu yapacağız, deyip de işçilerimize maaş ödemeyenlerden değiliz.

Biz seçim döneminde halkçı göreve gelince rantçı olanlara benzemeyiz.

Bizim ilkelerimiz, derdimiz var. Bizim bu ülkeyle alakalı hayallerimiz. Biizm için menzil, önce mevlanın sonra milletin takdirindedir.

"KARDEŞ SURİYE HALKINI TEBRİK EDİYORUM"

Adına SDG denen yapı ile 10 Mart'ta bir mutabakat imzalandı. SDG entegrasyon için belirlenen takvim içerisinde olumlu hiçbir adım atmadı. Adım atmadığı gibi, işgal ettiği topraklarda sivillere baskı yapmayı sürdürdü. Aralık ayında SDG ile Şam yönetimi arasındaki görüşmelerden bir sonuç alınmadı.

Biz bu süreçte ilgili kurumlarımız vasıtasıyla tüm taraflara gerekli tahkimlerde bulunduk. Krizin sıcak çatışmamaya dönmesi için öaba gösterdik. SDG denen yapının tavrında herhangi bir değişiklik olmadı. Şam yönetimi son derece haklı bir şekilde operasyınlar düzenledi.

Türkiye olarak toprak bütünlüğü korunmuş tek bir Suriye devletinin varlığını en güçlü şekilde savunduk. Suriye devletinin ve ordusunun tümetnik kökenlerin yan yana yaşadığı tek bağımsız bir Suriye inşa etme çabasını komşuları olarak yürekten destekliyoruz. Son haftaki başarılı operasyonlarından dolayı kardeş Suriye halkını tebrik ediyorum.

NUSAYBİN'DE YAŞANANLAR: "HESABINI MUHAKKAK SORACAĞIZ"

Dün varılan ateşkes anlaşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye olması. Terör örgütünün sıkıştığı noktada varlığını sürdürmesi zaten mümkün değil. Terör örgütünün zorla silah altına aldığı çocuk yaştaki militanlarla dün Nusaybin-Kamışlı sınırında yaptığı gibi burada bir netice alma imkanı kalmamıştır.

Bayrağımıza uzanan o kirli elleri bulacak bunun hesabını o hainlerden muhakkak soracağız.

Suriye'deki Kürtler bizim öz be öz kardeşlerimizdir.

Varlıkları tanınmıyordu, vatandaş kabul edilmiyordu. Kültür ve geleneklerini yaşatmalarına izin verilmiyord. Bu kardeşiniz başbakanken yaptığım tüm görüşmelerde bu konuyu gündeme taşımadım. Kimse bunları konuşmazken biz bunları açık açık muhataplarımıza ifade ettik.

"YENİ SURİYE HÜKÜMETİ, SURİYELİ KÜRTLERE DE KUCAK AÇMIŞTIR"

Görünenden bilinenden çok daha fazlasını yaptık.

Ensar bilinciyle Suriyeli mültecilere kol kanat gerdik. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından bu sefer de terör örgütünün baskısına maruz kaldı.

Kürt halkına inançlarına uymayan bir yaşam tarzı dayatıldı. Bu süreçte deaşlı caniler Kürt kardeşlerimizi hedef aldı. Yeni Suriye hükümeti, Suriyeli Kürtlere de kucak açmıştır.

16 Ocak'ta açıklanan deklerasyon bir irade beyanıdır. Tüm bu olumlu yaklaşımlara rağmen, terör örgütü kanı, ölmeyi ve öldürmeyi tercih etmiştir. Bizim hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok. Ama ülkemizin çıkarlarına halel gelmesine izin vermeyiz.

Dün sayım Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Suriye'nin verimli arazileri var, suyu var, petrolü var. Çalışan, azimli, Türkiye'yi candan seven bir halkı var. Bu zenginlikler Suriye halkından esirgendi. Suriye en kısa sürede toparlanacak. Kazanan inşallah tüm Suriye halkı olacaktır.

Suriye'deki operasyonlar bahane edilerek Kürtlerin kışkırtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Özellikle Türkiye'de Kürt kardeşlerimizin ferasetle davranmaları gerektiğini hatırlatıyorum.

Terör örgütü ayrıdır, benim Kürt kardeşlerim ayrıdır.

"AYNI YOLUN YOLCULARIYIZ"

Geride bıraktığımız 15 ayda çok önemli adımlar attık ve süreci buraya kadar getirdik. Meclisimizde kurulan komisyon nihai raporunu tamamlıyor. Cumhur İttifakı olarak ilk günkü gibi olduğumuz yerde sapasağlam duruyoruz.

Suriye'deki son gelişmelerle tüm kardeşlerimiz için kardan daha aydınlık bir istikbal olacaktır. Terörün, şiddetin devreden çıkmasıyla birlikte her mesele masada konuşalacak ve çözüme kavuşturulacaktır.

Hiçbir kardeşim karamsar olmasın. Bu devlet hamdolsun dimdik ayaktayken başka aramasına, başka dostlar ortaklar peşinde koşmasına gerek yoktur. Ak Parti varsa, Cumhur İttifakı güçlüyse biz onlara haksızlık yapılmasına, onların zarar görmesine asla izin vermeyiz.

En zor zamanlarında Kürt kardeşlerimize biz sahip çıktık. Esas olan bölünme değil, birleşmedir. Esas olan dağılma değil, muhabbetle kucaklaşmaktır.

Türkler, Kürtler, Araplar tarihte olduğu gibi aynı istikamete bakarak bölgenin sorunlarını çözecek.

Bizim tek bir şemsiyemiz vardır o da islam kardeşliğidir. Bizi bir araya getiren imanımızdır, inancımızdır, ezanımızdır, kıblemizdir.

Biz aynı yolun yolcularıyız, biz aynı gönül dilini konuşanlarız. Kardeşlerin arasına sızmış olan terörü aramızdan çekip çıkaracağız. Birbirimizle gönül diliyle konuşacağız. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz.

İçeriden ve dışarıdan yapılan hiçbir tahrike kapılmadan soğukkanlılığımızı koruyacağız.

İçinden geçtiğimiz günlerde bu hassas günlerde herkesi özellikle de basın mensuplarını sorumlu davranmaya davet ediyorum."