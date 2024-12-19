Erdoğan'dan 'Suriye' mesajı: "Bu zorlu süreçte katkı sunmaya çalışıyoruz"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire'de düzenlenen D-8 Zirve Toplantısı'nda konuştu.

Suriye'ye ilişkin konuşan Erdoğan, "Suriye halkının birliğe, dayanışmaya ve savaş yorgunu ülkelerini süratle ayağa kaldırmaya ihtiyacları var. Biz de komşuları ve kardeşleri olarak bu zorlu süreçte Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Azerbaycan'ın teşkilatımıza üye olmasıyla birlikte bugün dünden daha güçlüyüz.

Mısır'ın da Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylamasıyla birlikte artık çok daha geniş bir çerçevede anlaşmanın uygulanması mümkün olacaktır.

Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor. KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.

Suriye'deki son dönemde yaşanan gelişmeleri de Suriye halkının çıkarını önlceleyen bir yaklaşımla çok yakından takip ediyoruz. Suriye halkının birliğe, dayanışmaya ve savaş yorgunu ülkelerini süratle ayağa kaldırmaya ihtiyacları var. Biz de komşuları ve kardeşleri olarak bu zorlu süreçte Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin yeniden tesisine atfettiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana, sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir. D8 üyeleri olarak bu zorlu mücadelelerinde Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiğine inanıyorum."