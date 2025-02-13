Erdoğan'dan Suriye mesajı: Çok farklı bir sürece gireceğiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni yönetimle beraber çalışarak Suriye'de ekonomi, ticaret ve yatırımlar noktasında çok farklı bir sürece gireceğiz" dedi.

Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakanlık Binası'nda Şerif'le bir araya geldi.

Erdoğan, Şerif'e "Ayder" renginde Togg 'hediye' etti.

Katıldığı "Türkiye-Pakistan İş Forumu"nda konuşan Erdoğan, başta iki ülke arasındaki ticari ve siyasi ilişkiler olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Pakistan arasındaki 2024'teki ikili ticaret hacminin önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını ifade eden Erdoğan, "Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Erdoğan, İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze'ye ilişkin şunları söyledi:

"Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir. İnşallah ebediyyen de öyle kalacaktır. Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum."