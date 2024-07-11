Erdoğan'dan Suriye mesajı: Terörden arındırılmalı, Suriyeliler tarafından yönetilmeli

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile ilgili, "Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur" açıklamasını yaptı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.

NATO MESAJI

Erdoğan, açıklamasında, "Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir" dedi.

NATO ile ilgili mesaj veren Erdoğan, "Şanghay İşbirliği Örgütü'nün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMA İHTİMALİ ENDİŞE VERİCİ"

Erdoğan, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimalinin endişe verici olduğunu belirterek, "Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır" dedi.

SURİYE AÇIKLAMASI

Suriye ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur" dedi.