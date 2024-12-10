Erdoğan'dan 'Suriye' yorumu: "Muhteşem devrim"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve cihatçıların yönetimi ele geçirmesine ilişkin, "Bu saatten sonra Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz" dedi.

"İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir" diyen Erdoğan, "Yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kardeş Suriye halkının gerçekleştirdikleri bu muhteşem devrim için bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.

CHP'YE YÜKLENDİ

Açıklamasında "Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi, gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan, muhalefeti de hedef aldı.

Erdoğan, "Gönüllü, güvenli, onurlu, düzenli geri dönüşler için gereken kolaylığı sağlarken, CHP'nin sebebini bildiğimiz kışkırtmalarına eyvallah etmeyeceğiz" dedi.

AKP TEŞKİLATINA ELEŞTİRİ

AKP teşkilatına eleşirilerde bulunan Erdoğan, "Teşkilatımızın milletin farklı kesimleriyle yeteri kadar yakın, etkin ve hasbi ilişki kurmakta zorlandığına ilişkin bazı şikayetler duyuyoruz. Hatta aynı serzeniş genel merkezimiz, Meclis grubumuz içinde dile getiriliyor. Son mahalli seçimlerde kazanamadığımız belediyelere baktığımızda bu tespitlerin çok da temelsiz olmadığı anlaşılıyor" diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi: "Bir defa şunu kabul etmemiz lazım. Son mahalli seçim sonuçları bizi Türkiye sosyolojisine uygun olmayan bir tabloyla karşı karşıya bırakmıştır. Milletimiz bunca hizmetin, bunca mücadelenin ardından sandıkta bize beklediğimiz teveccühü göstermemişse sebebini dışarıda değil, başkalarında değil; elbette kendimizde arayacağız. Demek ki bir yerde eksik yaptık, demek ki bir yerde yanlış yaptık, bir yerde gereken duruşu sergileyemedik, demek ki milletimizin bizden beklediği yakınlığı onlara gösteremedik."

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ AYLIKLARI MESAJI

Asgari ücret ve emekli aylıkları ile ilgili mesaj veren Erdoğan, şunları ifade etti: "Hiç şüphesiz aynı dönemde bizim de bazı eksiklerimiz olabiliyor. Ama bunların ortaya çıkan sonuçlarla orantılı olmadığı ortadadır. Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz."