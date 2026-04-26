Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında meydana gelen silahlı saldırı olayını kınadı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum" dedi.

"ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir" diyen Erdoğan, "Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum.



ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.



— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2026

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.