Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Kuzey Kıbrıs mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu.

Burada yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs'a yönelik mesajlar veren Erdoğan, "İnşallah KKTC'yi de teşkilatımızın tam üyesi olarak göreceğimiz günlerin yakın olduğunu ümit ediyorum. KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz" dedi.

Erdoğan ayrıca, teşkilatın Kuzey Kıbrıs halkıyla dayanışmasını artırması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin büyük önem verdiği Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemli üyelerinden Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan, geçtiğimiz Nisan ayında Güney Kıbrıs'a büyükelçi atamıştı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıara işaret eden Erdoğan, "Modern zamanların en şiddetli insani felaketinin yaşandığı Gazze'de sivil halk adeta cehennemi yaşıyor" ifadesini kullandı. Erdoğan, İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığına karşı durulması ve Filistin'in yanı sıra Lübnan ile Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşa da değinen Erdoğan, "Kapsamlı ateşkese ve adil bir barışa ulaşılması yönünde her iki ülkeyle yoğun temaslarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.