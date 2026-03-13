Erdoğan'dan Türkiye'ye ateşlenen füzelerle ilgili açıklama

İstanbul’da katıldığı iftar programında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’dan Türkiye’ye ateşlendiği iddia edilen füzelerle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz. Bu süreçte, dün gece olduğu gibi hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide yönelik gerekli önleme faaliyetlerinde de bulunuyoruz. Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir. Sizlerden de İran'a saldırılarla eş zamanlı olarak köpürtülen mezhep ve etnik kökenli kışkırtmalara karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum."

NE OLMUŞTU?

Dün gece İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’deki NATO sistemlerince etkisiz hale getirilmişti. 4 Mart (Hatay) ve 9 Mart’tan (Gaziantep) sonra son 10 günde yaşanan üçüncü ihlal üzerine MSB, gelişmelerin takibi ve konunun aydınlatılması için İran’la görüşüldüğünü açıklamıştı. İran Ankara Büyükelçiliği ise fırlatma iddialarını kesin bir dille reddederek, belirsizliği gidermek adına "ortak teknik ekip" kurulmasını teklif etmişti.