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Erdoğan'dan TUSAŞ açıklaması: Hiçbir şer odağı emeline ulaşamayacaktır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin ile görüşmesinde "4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Güncel
  • 23.10.2024 18:18
  • Giriş: 23.10.2024 18:18
  • Güncelleme: 23.10.2024 19:22
Kaynak: iHA
Erdoğan'dan TUSAŞ açıklaması: Hiçbir şer odağı emeline ulaşamayacaktır

BRICS için Tataristan'da bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada TUSAŞ saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin ile görüşmesinde "4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Erdoğan ayrıca şu açıklamayı yaptı:

"Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve 'Tam Bağımsız Türkiye' idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır.

Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir."

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