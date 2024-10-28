Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: Ne zaman diyalog başlasa terör devreye giriyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'de alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- Bugünkü kabine toplantımızda yine çok geniş bir yelpazede ülkemizin ve bölgemizin gündemindeki meseleleri ele aldık. Güvenlikten terörle mücadeleye, ulaştırmadan dış politikaya, her konuda kabine üyelerimizle kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

- Merkez Bankamızın rezervlerinden ihracata, turist sayısından istihdama kadar her alanda gözle görünür artış söz konusu. Avrupa ve Amerika dahil tüm dünya ile birlikte ülkemizin de baş ağrısı olan enflasyonda düşüş başladı. Faiş fiyat köpüğü belli başlı sektörlerde ortadan kalktı ve kalkıyor. İnşallah bunun devamı gelecek. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere kesinlikle göz açtırmayacağız.

-Etiket oyunlarıyla, piyasa manipülasyonlarıyla ceplerini doldurmaya çalışanların tepesine bindik, biniyoruz ve bineceğiz. Kıymetli arkadaşlar, burada bir hususu açık ve net ifade etmek durumundayım. Türkiye'de maalesef enflasyondan nemalanan bir kesim var. Bunlar üretmeden, ter dökmeden, riske girmeden, konforlu bir alanda paralarına para katmaya alışmışlar.

TUSAŞ SALDIRISI

- Ne zaman siyasette diyalog zemini güçlense, toplumda kutuplaşma azalsa terör hemen devreye girmiştir. Buna geçmişte defalarca şahit olduk. Aynı senaryonun tekrar sahnelenmesine seyirci kalmayacağız. Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler, ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar.

- Kazan'a ayak bastıktan hemen sonra TUSAŞ'ın Kahramankaz'ın yerleşkesine yapılan hain terör saldırısında 5 vatan evladının şehit edildiği haberini aldık. Saldırının zamanlamasının ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açıktır. Bu kanlı ve kalleş terör eyleminin ülkemiz iç siyasetinde farklı bir iklimin filizlenmeye başladığı süreçte tekabül etmesi ayrıca manidardır.

- Kandan beslenen terör baronlarının bölgemizde yeni efendiler aradıkları anlaşılıyor. Milletimiz bu saldırılarda nerelere sinyal verilmek istendiğini net olarak gördüğüne inanıyorum. Bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. Terörden, eli kanlı canilerden, mankurtlaşmış maşalardan alacağımız mesa da zaten olamaz. Bu terör eylemi paniğin, telaşın, tükenmişliğin, çaresizliğin emaresidir.

Terörü kaynağında kurutma stratejisinden bir adım geri atmayacağımız. Terör Türkiye hedefimizden de kopmayacağız. Terör yıllarca siyasiti yönlendirmek için bir aparat olarak kullanılmıştır. Aynı senaryonun tekrar sergilenmesine sessiz kalmayacağınız.

FETHULLAH GÜLEN AÇIKLAMASI

Türkiye düşmanlarıyla hareket edenlerin akıbetleri berbat olacaktır. 15 Temmuz gecesi 252 kardeşimizi şehit eden FETÖ'nün Pensilvanya'daki elabaşının ağababalarının kucağında ölmesi herkese ibret olmalıdır. Bu millete kurşun sıkanlar, sırtından hançerler, milletin evlatlarının kanını dökenler ne bu dünyada ne ebedi alemde iflah olmayacak her zaman lanetle anılacaktır