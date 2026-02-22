Erdoğan'dan "umut hakkı" uyarısı: Kurmaylarına talimat verdi

Çözüm Komisyonu’nun ortak raporunun ardından İmralı’da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’a “umut hakkı” düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, Türkiye Gazetesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına toplumda "Öcalan’ın umut hakkı ile özgürlüğüne kavuşacağı" gibi bir düşünce oluşmasına karşı dikkatli olunmasını isteyen talimat verdiğini yazdı.

Meclis’te çalışmalarını sürdüren çözüm komisyonunun ortak raporunu yayımlamasının ardından, sürecin nasıl ilerleyeceği ve özellikle Abdullah Öcalan’a yönelik olası bir “umut hakkı” düzenlemesinin gündeme gelip gelmeyeceği tartışılıyor.

"BUNA ÇOK DİKKAT EDELİM"

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kurmaylarına uyarıda bulundu. Gazete, Erdoğan’ın kamuoyunda “Öcalan’ın umut hakkı ile özgürlüğüne kavuşacağı” yönünde oluşan beklentilere karşı dikkatli olunmasını istediğini aktardı.

Haberde, Erdoğan’ın “Olmaz öyle şey, buna çok dikkat edelim. Vatandaşa çok iyi anlatmamız lazım. Kişiye özel bir düzenleme olmaz” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Erdoğan’ın, “kişiye özel umut hakkı” algısının oluşmaması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

AF, CEZA İNDİRİMİ YA DA TAHLİYE DEĞİL

Haberde ismi verilmeyen AKP kaynaklarının ise "umut hakkı" tartışmalarına dair Erdoğan'a yaptıkları sunumda "Umut hakkı da yanlış anlaşılıyor. Af değil, ceza indirimi değil, tahliye değil. Sahada umut hakkı denilince Öcalan’a af getirilecekmiş şeklinde algılanıyor. Böyle bir şey olmayacak” değerlendirmesi yaptıkları ifade edildi.

AİHM VE AYM KARARLARI İŞARET EDİLİYOR

Çözüm komisyonunun raporunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin tavsiyeler yer almış, bu başlık da kamuoyunda “umut hakkı” tartışmalarını yeniden gündeme taşımıştı.

Ancak şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı’ndan bu konuda doğrudan bir açıklama yapılmadı.