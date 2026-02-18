Erdoğan'dan valilere uyarı: Kariyer mühendisliğine girmeyeceksiniz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Valiler Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına yarın başlayacak Ramazan ayına ilişkin mesajlar vererek başlayan Erdoğan, "Kardeşliğimize ve kardeşlerimize sarılalım,inançlarımıza sahip çıkalım" dedi.

"BÖLGEMİZDE BARIŞ VE HUZUR ÇOK YAKIN"

Filistin halkına dayanışma mesajı gönderen AKP'li Cumhurbaşkanı "Bizler birbirimize destek oldukça, yaralarımızı sardıkça bölgemizde ve coğrafyamızda huzurun ve istikrarın hüküm süreceği o güzel günlerin çok yakın olduğunu bir kez daha ifade ediyorum Yeter ki zulmün ve zalimin karşısında dimdik duralım" ifadelerini kulandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "İnancımıza ve hayallerimize sahip çıkalım. O zaman bozamayacağımız hiçbir tuzak, oyun ve senaryo kalmayacaktır. Bölgemizde barış ve huzur çok yakın."

VALİLERE UYARI

Devamla idari teşkilatlanmaya tönelik mesajlar veren Erdoğan, başarılı bir valinin iyi bir lider olacağını vurguladı.

Valinin devletin sahadaki yansıması olduğunu söyleyen Erdoğan, "Görevinizi yaparken devletimizin kaynaklarını ve şehirlerini insanların faydasına kullanmalısınız. Hizmet ederken güç zehirlenmesine kapılmayacak, kariyer mühendisliğine girmeyeceksiniz" dedi.

Valileri sosyal medya konusunda da uyaran Erdoğan, "Kamu kurumlarımız ve görevlilerimiz bu mecraları daha çok kullanmaya başladı. Bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ BİR ADIM ATTIK"

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora da değinen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecini başlatarak milletimizin ayağına vurulan yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak üzere elimizi de gövdemizi de taşın altına koyduk" dedi.

Meclis'in raporla sürece ivme kazandıracak bir perspektif ortaya koyduğunu söyleyen Erdoğan, örgütün tasfiyesi için adım atılacağını kaydederek "Olası provokasyonların önüne geçilmesi, şehirlerimizde huzur, güven ortamının korunması, Terörsüz Türkiye'ye doğru ilerlediğimiz bu günlerde oldukça mühim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca tüm milletvekillerine de çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gerek bölgemizde gerekse dünyada risk ve belirsizliklerin dalga dalga yayıldığı kritik bir dönemde iç cephemizi tahkim etmek amacıyla Cumhur İttifakı olarak tarihi bir adım attık. Terörsüz Türkiye sürecini başlatarak milletimizin ayağına vurulan yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak üzere elimizi de gövdemizi de taşın altına koyduk. Süreci sabote etmek isteyen karanlık odaklara rağmen 16 aydır hem büyük bir hassasiyetle hem de müstesna bir başarıyla süreci yönetiyoruz.

Suriye'nin kuzeyindeki sorunun suhuletle çözülmesiyle birlikte önümüz daha da açılacaktır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu bugün tamamladı, nihai raporu kabul etti. Mesuliyet bilinciyle hareket eden tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. TBMM Başkanımızı ilk günden itibaren sergilediği dirayetli yapıcı tavrı için hassasiyetle tebrik ediyorum.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim faaliyetlerinin önemli kısmı bu mecralara kaydı. Kamu kurumlarımız ve görevlilerimiz bu mecraları daha çok kullanmaya başladı. Beğeni almak gündeme gelmek gibi sebeplerle bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz. Devletimizin ciddiyetine yakışmayan sahneler oraya çıkmakta. İletişim çalışması ya iletişim kazasına ya iletişim krizine dönüşmektedir. Bu konuda gerek sizlerin gerek kamu görevlilerini en üst düzeyse hassasiyet göstereceğine inanıyorum.



Kendi hayat tarzlarına 23 yıldır hiçbir müdahale olmadı. Türkiye’de laiklik tartışması yokken özgürlük alanları hiçbir surette kısıtlanmadığı halde milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen azgın güruhun hezeyanlarına kulak asmadan doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız. Yayınladıkları bildirilerle 86 milyonun Ramazan sevincine gölge düşürmek isteyenlerin milletimizin arasına nifak sokmasına, birlik ve kardeşlik ayı Ramazan-ı Şerif'te insanımızı kutuplaştırmasına eyvallah demeyeceğiz.



