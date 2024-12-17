Erdoğan'dan von der Leyen'e Suriye çağrısı: "Geri dönüşler için yeni projeleri bekliyoruz"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında göç meselesi gündeme geldi.

Erdoğan ile Leyen Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı görüşme 11:30 sıralarında başladı.

Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından Erdoğan ve Leyen kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Ortak basın toplantısının merkezinde Suriye meselesi yer alırken, Erdoğan'ın "13 yıllık insani buhran ve insanı çatışma döneminde AB ile birçok projeyi hayata geçirdik. Geri dönüşleri harekete geçirmek için yeni projeleri de bekliyoruz" çağrısına von der Leyen de "Türkiye göç yönetimi konusunda kilit bir ortağımız. Sınır yönetimi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele için çalışmalarımızı sürdürmemiz gerek" sözleriyle yanıt verdi.

Leyen, Suriye'deki son duruma ilişkin HTŞ ile diyalog kurulacağı mesajını verdi.

Leyen, "En üst düzey seviyedeki diplomatımız Şam'a geri dönecek. Suriye'nin erken bir şekilde ayağa kalkması için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUM YETERLİ DESTEĞİ VERMEDİ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Avrupa Birliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Şam Büyükelçiliğimizi yeniden faaliyete geçirdik. Türkiye, Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere, katılımcı bir idarenin tesisinde hemfikir olduğumuzu gördük. Ortak çıkarlarımızın bazı üyelerin kısır gündemlerine esir edilmemesi gerekiyor. Baas rejimi geride büyük bir enkaz bıraktı, bitap düşmüş bir Suriye ile karşı karşıyayız. Suriye halkının bu ağır yükün altından tek başına kalkması mümkün değil. Uluslararası toplum 13 yıl boyunca katliama uğrarken, uluslararası toplum yeterli desteği vermedi.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞINA SON VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADIM"

Türkiye Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Türkiye her iki terör örgütünü de sahada bozguna uğratan tek ülkedir. Bölgemizin geleceğinde ne DEAŞ ne PKK ve türevlerine yer yoktur. Görüşmemizde sayın Başkana İsrail'in Gazze'deki mezalime son vermesi gerektiğini de aktardım. Kışın gelmesi ile Gazze'deki durum daha da kötüleşti. İsrail saldırılarında can veren 50 bin Filistinlinin neredeyse tamamını kadınlar çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor. Avrupalı dostlarımızın Netanyahu hükümetine baskı yapmasını vurguladım. Türkiye ve AB arasında her zamankinden daha güçlü bir ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak biz bu ilkeye sahibiz.

"TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ KARŞILANMALI"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"En üst düzey seviyedeki diplomatımız Şam'a geri dönecek. Bütün adımları artırmalıyız, HTŞ ile angajmanımızı sürdürmeliyiz. Suriye'nin erken bir şekilde ayağa kalkması için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. (Suriye'de) Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerinin karşılanması gerekiyor. Esad rejiminin yıkılışı Suriye halkına bir ümit veriyor. Bu olabilecek en doğal duygu. Ancak öngörülebilirlik olmadığı için tüm geri dönüşlerin gönüllü bir şekilde olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin burada gerçekten çok önemli bir rolü var, bölgeye istikrar gelmesi için çok büyük bir önemi var. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verilmesi gerekiyor. Aynı zamanda tüm Suriyelilerin ve azınlıkların da güvenliğin sağlanması gerekiyor.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen / Fotoğraf: AA

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEMİZ GEREK"