Erdoğan'dan 'yakın zaman' vurgusu: Terörsüz Türkiye'yi çok sağlam temeller üzerinde yükselteceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir Şiir Bir Hayat-Canım İstanbul' sergisinin açılışında konuştu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hayata geçirilen 'Bir Şiir Bir Hayat' serisinin 4'üncüsü olan 'Canım İstanbul' sergisinin açılışı bugün Erdoğan'ın katılımı ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşti.

Açılışta konuşan Erdoğan, güncel meselelere de değindi.

"GEÇLERİMİZE EMANET EDECEĞİZ"

Mevcut süreç hakkında değerlendirmede bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Gençliğimizin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Bugüne kadarki en büyük eserimizi yani terörsüz Türkiye'yi inşallah çok sağlam temeller üzerinde yakın zamanda yükselteceğiz. Bu eseri de gençlerimize emanet edeceğiz."

"İSTANBUL'UN HİZMETKARI OLMAKTAN ŞEREF DUYUYORUZ"

"Türk milletini kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün diline, dinine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik var" diyen Erdoğan, İstanbul için ise "İstanbul, binlerce yıllık medeniyetimizin köklerini içinde barındıran muhteşem ve muazzam bir çınardır. İstanbul ile ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin sakini, hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz" ifadelerini kullandı.