Erdoğan'dan yangın faciası açıklaması: Siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Erdoğan, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali veya kusuru olanların hesap vermesi amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız ve başmüfettişlerimiz çok titiz ve çok boyutlu bir şekilde tahkikatlarını genişleterek ve derinleştirerek yürütüyor" ifadelerini kullandı.

"SİYASET YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

"Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap vereceklerdir" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları ve 3 belediye personelinin içinde bulunduğıu 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır. Hepimizi sarsan, hepimizi derinden yaralayan böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Yakınlarını, evlatlarını, sevdiklerini kaybetmiş vatandaşlarımızın acısı halen tazeyken birileriyle laf dalaşına girmek, her şeyden önce kederli ailelerimize hürmetsizlik olacaktır. Buna göre olaylarla ilgili olarak buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz."

CHP'YE YÜKLENDİ

CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine 3 gündür pervasızca sağa sola saldırmalarını esefle karşılıyoruz. Rabbim böyle acıları bir daha milletimize yaşatmasın" ifadelerini kullandı.