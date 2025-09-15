Erdoğan'dan yaptırım mesajı: İsrail'in ekonomik olarak sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına tepki göstererek, "Son saldırı İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır" dedi.

"Dünya kamuoyunun bu toplantımızı İslam aleminin Katar'a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerektiğinin altını çiziyorum" diyen Erdoğan, "Türkiye olarak dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu tekraren vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

"Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var" ifadesini kullanan Erdoğan, "Netanyahu hükümetinin amacının Filistin'de katliam ve soykırımı sürdürürken diğer yandan bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez gerçektir" diye konuştu.

Yaptırım mesajı veren Erdoğan, "Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalıyız. İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.