Erdoğan'dan 'yargı krizi' açıklaması: "Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'yargı krizi'ne dair konuştu. Yargıtay'a destek veren Erdoğan, AYM'nin yanlış kararlar aldığını savundu. Erdoğan, "AYM, Yargıtay'ın attığı adımı hafife alamaz, almamalı" diye konuştu. Erdoğan, parti içine de mesaj göndererek "Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay’ı yerip, Anayasa Mahkemesi’ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'yargı krizi'nde tarafını belli etti.

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımamasıyla başlayan 'yargı krizi'ne ilişkin konuşan Erdoğan, Yargıtay'a destek verdi.

Özbekistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı "Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı Yargıtay da demiştir ki 'Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum' ifadelerini kullandı.

"Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz" diyen Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yanlış kararlar aldığını savundu.

"AYM, YARGITAY'IN ADIMINI HAFİFE ALAMAZ"

Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. AYM, Yargıtay'ın attığı adımı hafife alamaz, almamalı" açıklamasında bulundu.

Erdoğan ayrıca, "Anayasa yapma yetkisi Yüce Meclisimizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş Meclisin bu mutlak yetkisine el uzatamaz" dedi.

Erdoğan ayrıca partisine de mesaj yolladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı "Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay’ı yerip, Anayasa Mahkemesi’ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar" diye konuştu.

Fotoğraf: AA

GAZZE AÇIKLAMASI

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasına dair de konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Hedefimiz Gazze’den, bu insanların tıbbi yardımları verebileceğimiz noktalara geçişini sağlamak. Bunların içinde kanserli hastalar ile yaralılar bulunuyor. Kanayan bu yarayı durdurmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu hissiyatı ABD de paylaşmaya başlarsa İsrail’i durdurmak daha kolay hale gelir.

Türkiye olarak tüm uluslararası platformları aktif ve işler tutmaya çalışıyoruz. Ateşkesi temin için diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanıyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL'E SESLENDİ

Erdoğan, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da konuştu.

Erdoğan, "Sen de kaybedeceksin. Öbürü de kaybedecek. Şimdi 31 Mart bunun kantarı olacak ve bu kantarda İstanbul, Ankara başta olmak üzere inşallah Cumhur İttifakı gereğini yapacaktır" dedi.