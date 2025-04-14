"Erdoğan'dan yargı mensubuna İmamoğlu tepkisi" iddiası: DMM açıklama yaptı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmayı yürüten yargı mensubuna "Hani dosyanız çok güçlüydü" diyerek tepki gösterdiği iddia edildi.

İddiaya göre Erdoğan’ın tepki gösterdiği yargı mensubu “Efendim asıl adamlar firari, onları getirebilirsek siz o zaman görün turpun büyüğünü” ifadesini kullandı.

Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Erdoğan sonuçtan memnun mu?" başlıklı yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin olarak hükümete yakın kaynağından aldığı kulisi aktardı.

"KAYNAĞIN AÇIKLAMA YAPMIYOR"

Deniz Zeyrek, şunları yazdı:

“Aslında doğrudan ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu operasyonu sonrasında gelinen noktadan memnun değil’ diye yazabilirdim.

Buna gerekçe olarak da Erdoğan’ın İmamoğlu operasyonunu yöneten yargı mensubuna ‘Hani dosyanız çok güçlüydü?’ diye tepki gösterdiği ve o yargı mensubunun da ‘Efendim asıl adamlar firari, onları getirebilirsek siz o zaman görün turpun büyüğünü’ dediğine dair iddiaları gösterebilirdim.

Ancak bunu yapamıyorum.

Zira bunu bana anlatan hükümete yakın kaynağım bu bilgiyi onu kaynak göstererek vermemi istemiyor. Aynı bilgiye sahip olduğunu söyleyen başka bir kaynağım da çekindiğinden açıklama yapamıyor."

DMM YALANLADI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiayı yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp 'Hani dosyanız çok güçlüydü' dedi' şeklindeki iddialar doğru değildir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir. Yargı bağımsızlığına zarar verme niyeti taşıyan ve yargı süreçlerini siyasi tartışmaların malzemesi haline getirmeyi amaçlayan iddialara itibar etmeyiniz."