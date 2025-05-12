Erdoğan'dan yargı mesajı: Nezaket kuralları korunarak eleştiri yapılabilir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Adalete olan inancın temelinden sarsıldığı bir ülkede ne yaparsanız yapın huzuru, güveni, barışı, demokrasi ve istikrarı tesis edemezsiniz. Gerek adli, gerekse idari yargıda görev yapan hakim ve savcılarımız milletimizin geleceği, huzuru ve esenliği adına çok önemli bir mesuliyeti yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "'Yapanın yanına kâr kalıyor' türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Hukuka, nizama, kanunlara uyan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması noktasında kararlıyız. Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Suç işleyenlerin, suçta kibirlenenlerin, kendini yasadan, devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz."

"ELEŞTİRİ YAPILABİLİR"

"Adaletin tecellisi için uğraşan yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi, hele hele meydanlarda yuhalatılması yanlış olduğu kadar büyük bir sorumsuzluktur" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Yargı mercilerinin baskı altına alınmasının hiçbiri ve bunların haklı gerekçesi yoktur. İster siyasetçi, ister gazeteci olsun halkın huzuruna herkes, anayasa ve yasalar çerçevesinde hukukun sorunsuz işlemesine, suç varsa hesabının mutlaka sorulmasına yardımcı olmalıdır. Elbette nezaket kuralları korunarak eleştiri yapılabilir ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz."

Erdoğan, şunları söyledi: "Bugüne kadar hükümetimizin tasarrufu konusunda yargı organlarıyla aramızda ortaya çıkan görüş ayrılıklarından tavrımız hep bu yönde oldu. Kararlarını tenkit etsek dahi yargı mensuplarımızı ve organlarımızı daima ayrı bir yerde tuttuk. Güncel tartışmalarla ilgili aynı özeni gösteriyoruz."

Erdoğan konuşmasında PKK'nin fesih kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunmadı, Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.