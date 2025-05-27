Erdoğan'dan 'yeni anayasa' açıklaması: 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, açıklamasında, "27 Mayıs 1960 darbesi üzerinden geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde halen kanayan bir yaradır" dedi.

CHP'yi hedef alan Erdoğan, "27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP liderliğidir. Sokakları karıştırarak, üniversite gençliğini kışkırtarak, toplumsal gerilimi tırmandırarak ülkemizi darbe atmosferine sokan yine CHP'dir. 'Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır' diyerek darbeden yalnızca 1 ay önce müdahaleye davetiye çıkaran dönemin CHP Genel Başkanı'dır. 27 Mayıs'ta sadece Menderes hükümetine değil, aynı zamanda milletin takdirine, tercihine ve umutlarına darbe vurulmuştur" ifadelerini kullandı.

'YENİ ANAYASA' MESAJI

Yeni anayasa konusunda mesaj veren Erdoğan, şunları söyledi: "Yapılan değişikliklerle ayıplarından büyük ölçüde arındırılan 82 Anayasası maalesef hala darbe döneminin tortularını taşıyor. Yeni ve sivil bir anayasa bu tortulardan ebeden temizlenme, üstümüzdeki ölü toprağını tamamen atma imkanını bizlere sunacaktır. Türk siyasetinin rüşdünü ispat etmesine vesile olacak yeni anayasayı, evrensel ölçüleri yansıtan, eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz millletimizin ve demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız."

"Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz. Biz 23 yıl boyunca demokrasimizi yeni, sivil ve özgürlükçü anayasayla taçlandırma konusundaki hüsnüniyetimizi defalarca gösterdik. Ancak her seferinde muhalefetin uzlaşmaz tavrıyla muhatap olduk. Cumhur İttifakı olarak inşallah bu defa Meclis'teki diğer siyasi partilerin katkılarıyla ortak bir zeminde buluşabilmeyi ümit ediyoruz."

'YENİ SÜREÇ' AÇIKLAMASI

PKK'nin silah bırakma ve fesih kararını açıkladığı yeni süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Örgütün aldığı fesih ve silah bırakma kararıyla yeni bir safhaya geçilmiş oldu. Türkiye'yi yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiği, nice vatan evladının hayatına mal olan büyük bir beladan kurtarmanın arifesindeyiz. Her yeni aşamayla birlikte hem ümitlerimiz hem de yükümüz artmaktadır. Öncelikle daha hassas, daha narin, provokasyona daha açık bu aşamanın da kazasız, belasız tamamlanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHALEFET BELEDİYELERİNİ HEDEF ALDI

Muhalefet belediyelerine yüklenen Erdoğan, "İstisnalar haricinde belediyelerin çoğu, özellikle muhalefet belediyeleri ne yazık ki borç içindedir. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcunu gündeme getirdiğimizde maruz kaldığımız eleştirileri hepimiz hatırlıyoruz. Oysa Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarını, 'bunları ödersek dükkanı kapatmak zorunda kalırız' diyen muhalefet belediyelerinin konser üzerinden vurgun yapmaya gelince kesenin ağzını nasıl açtıklarını hepimiz gördük. Ciddi miktarda yan geliri olan belediyeler bile Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlarını ödemekten kaçınmaktadır" diye konuştu.

"MUHALEFERİN UZLAŞIYA AÇIK OLMASINI BEKLİYORUZ"

"Sorunlara neşter vurulmasının vaktinin çoktan geldiğinin kanaatindeyiz" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi: "Sadece AK Parti belediyelerini değil, 86 milyonun tamamını ilgilendiren bu konuyu siyaset üstü bir yaklaşımla ele almak istiyoruz. Gerek yeni anayasa, gerekse belediyelere dair ıslah çalışmalarında muhalefete yaptığımız çağrının arkasındayız. Muhalefetin de en azından deprem gibi, anayasa gibi, terörsüz Türkiye girişimi gibi konularda uzlaşıya açık olmasını bekliyoruz."