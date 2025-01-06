Erdoğan'dan yılın ilk Kabine toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Beştepe'de yapılan toplantı, yeni yılın ilk Kabine toplantısı olma özelliği taşıyor.

Erdoğan'ın toplantı sonrasında yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

Gazze'de barış umutlarını tekrar yeşertecek bir kapının aralanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Netice alıncaya kadar da buna devam edeceğiz.

Galata Köprüsü'nde vücut bulan insanlık ittifakına tepki gösterenler insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır.

Türkiye'nin mazlumlarla dayanışma içinde olması ancak zulm ile abad olmaya çalışanları rahatsız eder.

Allah sabredenlerle beraberdir.

Suriye'de nasıl inanç, iman ve sabır kazanmışsa inşallah Filistin'de de hak yerini bulacak.

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti mutlaka kurulacaktır.

İktidar sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 yılından beri hep insanımıza hizmet oldu.

Sabun köpüğü misali gelip geçici başarılara değil kalıcı kazanımlara odaklandık.

EKONOMİ

Enflasyon ve istihdamda çok iyi noktadayız. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre doğru yoldayız. Düşüş trendi 2025'te daha da hızlanacak.

Serbest piyasa kuralsızlık demek değildir. Denetimlerimizin amacı serbest piyasaya müdahale değil işleyişin daha sağlıklı yürütülmesini temin etmektir.

Hayat pahalılığıyla mücadaleye vatandaşlarımızın katkı sunması önemlidir. Bunun yolu da fahiş fiyat uygulaması yapanları boykot etmekten geçiyor. Muhalefet rahatsız olsa da...

ORTADOĞU

Muhalefet anlamasa da bu coğrafyada masadaki gücünüz bileğinizden gelir. Sevr Anlaşması, Allah korusun zayıfladığımızda başımıza neler geleceğini gösteren bir ibret vesikası olarak kalmıştır. Milli Mücadele'yle bu anlaşmayı yırtıp attık. 2002'den bu yana bizim de temel hedefimiz milletimizin asla beka sorunu yaşamamasıdır. İçeride ve dışarıda attığımız adımların temelinde bu vardır.

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