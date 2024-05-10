Erdoğan'dan 'yumuşama' ve 'yeni anayasa' mesajı: Üzerimize düşen rolü oynayacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 156. kuruluş yılında konuştu. Bir kez daha 'siyasette yumuşama dönemine' girildiğini belirten ve 'yeni ve sivil bir anayasa' mesajı veren Erdoğan, farklı siyasi partiler arasında görüşmelerin bu süreci hızlandıracağını söyledi ve "Biz, milletimizin beklentileri çerçevesinde üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 156. kuruluş yılında konuştu. Konuşmasında 'yumuşama' ve 'sivil anayasa' mesajı veren Erdoğan, siyasi partiler arasındaki görüşmelerin bu süreci hızlandıracağını söyledi.

Danıştay'ın Türkiye'deki adaletin ve sosyal huzurun teminatı olduğunu belirten Erdoğan, "Nasıl geç gelen adalet, adalet değilse, topluma güven veren adalet sistemi bekamızın güvencesidir. Tüm mahkemelerde yer alan 'Adalet mülkün temelidir' yazısı bize bunu hatırlatır" dedi.

Devletin, adaletin tecellisini sağladığı ölçüde güçlü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Adalet olmazsa huzur olmaz, güven olmaz" dedi.

Kendilerinin adalete güvendiğini ancak son yıllarda çok sayıda adaletsizliğe tanık olduklarını savunan Erdoğan, 27 Mayıs 1960'daki askerî darbeden ve 28 Şubat sürecinden bahsetti.

"YARGI, SİYASİ TARTIŞMALARIN İÇİNE ÇEKİLMEMELİ"

Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sosyal medyadaki acımasız linç kültürünü mağdur ettiği kesimlerin en başında yargı organları geliyor. Çok önemli, çok hassas bir görevi yürüten yüksek yargı görevlilerimiz eleştiri sınırlarını aşan haksız ithamlara muhatap oluyor. Yargı eleştirilemez değildir. Yargıdan hoşnutsuzluğumuzu dile getirebiliriz. Hakarete vermadığı müddetçe insanlar fikirlerini özgürce paylaşabilir.

Milletime samimi çağrı yapıyorum. Güçlü, tarafsız, bağımsız, iyi ve seri işleyen bir adalet sistemi, evlatlarımıza bırakabileceğimiz en hakiki mirastır. Bu, hepimizin müşterek görevidir. Yargının, yasama ve yürütmeye müdahalesi ne kadar yanlışsa, yargının siyasi tartışmaların içine çekilmesi de o denli yanlıştır."

Yurttaşları koruyan ve idari yargının işleyişini hızlandıran pek çok düzenlemeyi kendi iktidarları boyunca sağladıklarını öne süren Erdoğan, bahsettiği adımlar için 'sessiz devrim' nitelemesini yaptı.

"PARTİLER ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER YOĞUNLAŞIYOR"

Yeni anayasa çağrısını da tekrarlayan ve bunun Türkiye siyasetinde 'bir kilometre taşı' olacağını öne süren Erdoğan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Ülkemizin geleceği; daha fazla demokrasi, ekonomik refah ve güvenlik üzerine inşa edilebilir. Demokrasi güvenliğin dayanağı, güvenlik demokrasinin teminatıdır. Türkiye'yi, tarihinin en büyük demokrasi adımlarıyla biz buluşturduk ama siviller tarafından hazırlanmış yeni bir anayasa hazırlayamadık. Yeni ve sivil bir anayasa teklifimiz, bunun içindir.

Siyaset kurumunun, ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz. Siyasetteki yumuşamayla birlikte farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması, bu bakımdan önemli bir fırsat teşkil ediyor. Türk siyasetinin bu fırsatı milletimiz ve demokrasimiz adına kalıcı bir kazanca dönüştürmesini ümit ediyoruz. Biz, milletimizin beklentileri çerçevesinde üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz."