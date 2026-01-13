Erdoğan dava açmıştı: İmamoğlu'na tazminat cezası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'na açtığı hakaret davası kısmen kabul edildi.

Anadolu 51. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada İmamoğlu'nun 150 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 30 Ekim tarihinde tutuklanmasının ardından CHP’nin Esenyurt’ta gerçekleştirdiği mitingde Erdoğan’a yönelik “Beni seçmezseniz sizin seçtiklerinize görev yaptırmam. Onları hapse atarım. Size hayatı dar ederim diyen şantaj sopanız mı var? Sizi evsiz yurtsuz, evlatlarınızı işsiz bırakırım diyen tehdit sopanız mı var? Bir başka karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidarla karşı karşıyayız. Uyduruk sebeplerle terörist ilan edip, tutuklayıp Esenyurt'u kayyuma emanet ettiler” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, “iftira içeren asılsız ithamlarda bulunduğu” gerekçesiyle İmamoğlu hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

9 Eylül 2025’te “tazminat davasında” ön inceleme tamamlanmıştı.

1 milyon TL değerindeki tazminat davasında ön incelemesini tamamlayan Anadolu 51. Asliye Hukuk Mahkemesi, tarafların uzlaşamaması üzerine sözlü duruşmaya geçilmesine karar vermişti.