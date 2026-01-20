Erdoğan: Değerlerimizi bugünün gençlerine aktarmakta zorluk yaşıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Takdim Töreni'nde konuştu.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda konuşan Erdoğan, davetlilere teşekkür ederek sözlerine başladı.

Bugüne kadar 90 kişinin ve 2 grubun "yaşayan insan hazineleri" listesine alındığını belirten Erdoğan, "geçtiğimiz sene 25 usta ve sanatçımızı listeye dahil ettik. Bu yıl ise 10 yeni ismi daha listemize ekliyoruz" diyen Erdoğan, listeye eklenen isimleri açıkladı.

Bu isimlere teşekkür eden Erdoğan, ödül alan kurumları da tebrik etti.

"ESERLERİMİZİ GENÇLERE AKTARMAKTA ZORLANIYORUZ"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir millet dilini, kültürünü ve geleneğini kaybetmediği müddetçe asla tarihten silinmez. Bu çok şükür bu bakımdan son derece güçlü ve mahir bir milletiz. Fakat ne yazık ki bizim olan değerleri bugünün gençlerine anlatmakta ve aktarmakta zaman zaman zorluk yaşıyoruz. Dijitalleşme ve modern kültür endüstrisi dünyada olduğu gibi bizde de zaman zaman sorunlara yol açıyor. Artık ne yazık ki içerikten daha çok ambalaj önemseniyor. Artık ruhumuza ve dünyaya biraz daha kulak vermek zorundayız."

Erdoğan'ın konuşmasının ardından ödül alan isimler sahneye davet edildi.