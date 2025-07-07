Erdoğan-DEM Parti görüşmesi başladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti görüşmesi Beştepe'de başladı.

Saat 15:00'te başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşiyor. İmralı heyetinde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar yer alıyor.

Görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

DEM Parti heyeti yaklaşık 3 ay önce 10 Nisan 2025'te AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Bu görüşmede DEM Parti heyetinde Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer almıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer almıştı.

HEYETTEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

DEM Parti İmralı Heyeti, Erdoğan ile görüşme öncesinde basın açıklamalarda bulundu. İlk sözü alan Pervin Buldan, şunları kaydetti:

"BU GÖRÜŞMEYE BİZ ÇOK ANLAM BİÇİYORUZ"

"Sırrı başkanımızı bir kez daha analım, büyük emekleri vardı. Tarihi bir görüşme bizim açımızdan çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var bu nedenle bugün sayın Cumhurbaşkanı'yla bütün bunları konuşacağız, tartışacağız. Gerekli adımların atılması açısından bir istişarenin sağlanması önemlidir. Dolayısıyla hayırlı ve verimli bir toplantı olamsını temenni ediyoruz. Bu görüşmeye biz çok anlam biçiyoruz, hepimize hayırlı olsun."

"YENİ AŞAMANIN GEREKLİLİKLERİ KONUSUNU İSTİŞARE EDECEĞİZ"

Ardından söz alan Mithat Sancar şöyle devam etti: "Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri ve sonrasının gereklilikleri konusunu istişare edeceğiz, görüşlerimizi aktaracağız, kendilerini dinleyeceğiz. Sırrı kardeşimizin anısını bir kez daha hayırla ve minnetle yad etmek istiyorum, büyük emekleri oldu. O emeklerin sonuca varması için biz de üzerimize düşeni yapacağız."