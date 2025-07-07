Erdoğan-DEM Parti görüşmesi sona erdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi.

Saat 15:00'te başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme bir saat sürdü.

İmralı Heyeti'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da Erdoğan'ın yanında hazır bulundu.

GÖRÜŞMEYE DAİR DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti Basın Bürosu tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı."

SON GÖRÜŞME 3 AY ÖNCEYDİ

DEM Parti heyeti yaklaşık 3 ay önce 10 Nisan 2025'te AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

Bu görüşmede DEM Parti heyetinde Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer almıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer almıştı.

HEYETTEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

DEM Parti İmralı Heyeti, Erdoğan ile görüşme öncesinde basın açıklamalarda bulundu. İlk sözü alan Pervin Buldan, şunları kaydetti:

"Sırrı başkanımızı bir kez daha analım, büyük emekleri vardı. Tarihi bir görüşme bizim açımızdan çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var bu nedenle bugün sayın Cumhurbaşkanı'yla bütün bunları konuşacağız, tartışacağız. Gerekli adımların atılması açısından bir istişarenin sağlanması önemlidir. Dolayısıyla hayırlı ve verimli bir toplantı olamsını temenni ediyoruz. Bu görüşmeye biz çok anlam biçiyoruz, hepimize hayırlı olsun."

"YENİ AŞAMANIN GEREKLİLİKLERİ KONUSUNU İSTİŞARE EDECEĞİZ"

Ardından söz alan Mithat Sancar şöyle devam etti: "Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri ve sonrasının gereklilikleri konusunu istişare edeceğiz. Görüşlerimizi aktaracağız, kendilerini dinleyeceğiz. Sırrı kardeşimizin anısını bir kez daha hayırla ve minnetle yad etmek istiyorum, büyük emekleri oldu. O emeklerin sonuca varması için biz de üzerimize düşeni yapacağız."

Sancar, 12 askerin metan gazına maruz kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili, "Dün zaten açıklamamızda da belirttik, gerçekten derin üzüntü yaşadık. Biz dün görüşmedeyken bu haber geldi. Hepimizi, Öcalan'ı da bizleri de derinden üzdü. Bu tür acıların yaşanmaması için zaten bu yolu ilerletmek gibi görevimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Bu acıların biteceği günlerin yakın olduğuna inancımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz" dedi.

"BARIŞIN İLERLEMESİ GEREKİYOR"

Pervin Buldan ise, "Ben de özellikle şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok üzücü bir haber aldık, bugün sayının 12'ye ulaştığını duyduk. İşte barışın kıymeti burada belli oluyor. Barış sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu biz bu tür durumlarda daha iyi anlayabiliyoruz. Bundan sonra hiçbir insanımızın yaşamını yitirmemesi için barışın ilerlemesi gerekiyor" diye konuştu.