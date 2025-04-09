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Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin detayları belli oldu

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti yarın saat 13:30’da Cumhurbaşkanlığı Sarayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Güncel
  • 09.04.2025 18:41
  • Giriş: 09.04.2025 18:41
  • Güncelleme: 09.04.2025 18:45
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin detayları belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesinin detayları belli oldu. DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre; Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti yarın (10 Nisan Perşembe) saat 13:30’da Cumhurbaşkanlığı Sarayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

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