Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin detayları belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesinin detayları belli oldu. DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre; Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti yarın (10 Nisan Perşembe) saat 13:30’da Cumhurbaşkanlığı Sarayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Ayrıntılar geliyor