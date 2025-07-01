Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti- Erdoğan görüşmesinin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini açıkladı.

Çelik, "DEM Parti - Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi haftaya gerçekleşecek. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır" diye konuştu.

Çelik, AKP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ekonomik hayatla ilgili, sosyal hayatla ilgili çok sayıda soru soruldu milletvekillerimiz tarafından. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları birçoğunu cevapladılar. Bazılarını bakan arkadaşlarımıza, bazılarını genel başkan yardımcı arkadaşlarımıza yönelttiler.

Ve burada bütün bu istişare toplantılarının sonunda geçtiğimiz dönemki çalışmalarla ilgili hem milletvekillerimizin İllerinde çeşitli ziyaret ettikleri yerlerde vatandaşlarımızla buluşmaları neticesinde gördükleri konularla ilgili olarak büyük bir data ortaya çıktı. Büyük bir veri ortaya çıktı. Bunların tabi hepsi not ediliyor. Bugünden sonraki siyasetlerimize boyut kazandırmak açısından, derinlik kazandırmak açısından, burada milletvekillerimiz tarafından gündeme getirilen konular kapsamlı şekilde ele alınacak. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde, yönlendirmeler çerçevesinde de Önümüzdeki dönemde hem bakanlıkların hem de Genel Merkezimizin ve teşkilatlarımızın çalışmaları konusunda bu ortaya çıkan tablo temel bir talimat olarak değerlendirilecek.

Bu çerçevede de hem bildiğimiz konularla ilgili olarak, kriz konularla ilgili olarak, Gazze'de maalesef sürmekte olan soykırımla ilgili olarak, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili olarak, en son ortaya çıkan politik gündemle ilgili olarak milletvekili arkadaşlarımızın çok sayıda karşı karşıya kaldığı, katıldığı platformlarda konular var. Dolayısıyla onlar da bunları aktarma imkanı buldular. Tabi bunlar da kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Genel Merkezi'mizin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan tablo değerlendirilecek. Bu istişare toplantıları ocak ayından itibaren başlamıştı. Bunun son aşamasını ayın 11 -12 -13'ünde gerçekleştireceğimiz kamp ile tamamlamış olacağız.

Siyasi gündemle ilgili olarak değerli arkadaşlar takip ettiğimiz çok sayıda konu var. Biraz sonra il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız kapsamlı bir değerlendirme yapacaklar. Herkese o konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER SON DERECE ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi haftaya gerçekleşecek. Orada da kesin bir takvim vermek istemem şu aşamada. Şöyle değerlendirmek lazım, o konudaki çalışmalar kendi doğası içinde ve takvimi içerisinde yaptığımız çalışmalar çerçevesinde doğru bir şekilde kendi ritmi içerisinde ilerliyor.

Daha önce bunu haftalar evvel sorduğunuzda bunun aylar içinde gerçekleşmesini bekliyoruz demiştim. Daha sonra en son basın toplantımızda haftalar içinde demiştim. Artık günler içinde gerçekleşeceği bir aşamaya gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır.

Tabi burada Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün yapacağı konuşma yine terörsüz Türkiye konusundaki çerçeve açısından önemlidir."