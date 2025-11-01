Erdoğan: DEM Parti heyetiyle umut verici bir görüşme gerçekleştirdik, yansımalarını göreceğiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında İstanbul'u güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'na hazırladıklarını söyleyen Erdoğan, şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmediklerini iddia etti. Erdoğan, şöyle devam etti: "İstanbulumuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz."

Muhalefeti, "meydanlarda içi boş sloganlar atmakla" suçlayan Erdoğan, "Şunu herkes bilsin ki bu aziz şehrin bir kez daha Fetret Devri yaşamasına gönlümüz asla razı değildir" dedi.

DEM PARTİ HEYETİYLE GÖRÜŞME

Devamla PKK'nin silah bırakma sürecinde gelinen aşamaya değinen Erdoğan, süreçte önemli aşama kaydettiklerini söyledi.

PKK'nin silahlı unsurlarını Türkiye'den çekme kararı aldığını anımsatan Erdoğan, Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı destekliyoruz. TBMM'de kurulan komisyon yoluna devam ediyor. Külliyemizde DEM Parti heyetini kabul ettik. Son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin hayrına olacak işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sadece betondan ibaret bir şehir ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Sadece asfalttan ibaret bir şehir mekanik bir şehirdir. Bir şehri şehir yapan sadece binalar, köprüler, yollar değildir.

Milletimize olan derin aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihi yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul'umuzu çok daha güçlü şekilde Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz.

"İSTANBUL'UN BİR KEZ DAHA FETRET DEVRİ YAŞAMASINA GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL"

Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız.

İstanbulumuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. Şunu herkes bilsin ki bu aziz şehrin bir kez daha Fetret Devri yaşamasına gönlümüz asla razı değildir.

"KISA SÜREDE KAYDA DEĞER MESAFE ALDIK"

Cumhur İttifakı olarak bundan 1 sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. İlgili birimlerimiz gelişmeleri anbean titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz.

(DEM Parti'yle görüşme) İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız.

"MİLLETİMİZİN HAYRINA OLACAK İŞLERDE ÇABUK DAVRANILMALI"

Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor. Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar.

Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin hayrına olacak işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun egemen olduğu yeni dönemi mutlaka başlatacağız."