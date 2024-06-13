Erdoğan, Demirtaş ve Kavala’ya “terörist” dedi, İspanyol gazeteciye çıkıştı: “Başını sallama!”

İspanyol gazetecinin Demirtaş ve Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili sorusuna tepki gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir basın mensubunun kalkıp da bu teröristleri böyle savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir. Başını sallama. Başını sallama, bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum" dedi.

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Moncloa'daki başbakanlık konutunda bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

El Pais gazetesinden bir gazeteci Erdoğan'a Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğunu sordu. İspanyol gazeteci sorusunda Erdoğan'a, AİHM'in Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararlarının Türkiye tarafından göz ardı edildiğine işaret etti.

Erdoğan, bu soruya yanıtında, "Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde kararları yargı verir ve bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak da hukuk devletindeki yargımız kararını vermiştir. Bu isimlerden bir tanesi, 100 kişiyi aşkın gencin ölümüne neden olmuş, aynı şekilde birçok terör estirmek suretiyle ülkemizin Güneydoğu bölgesinde ölümlere neden olmuş" diyerek yanıt verdi.

"BASIN MENSUPLARININ TERÖRİSTLERİ SAVUNMASI BİZİ ÜZÜYOR"

"Sizlerin bu soruları sorması bizleri düşündürüyor. Hele bir basın mensubunun kalkıp da bu teröristleri böyle savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir" diyen Erdoğan, "Başını sallama. Başını sallama, bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum" şeklinde tepki gösterdi.

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ve her zaman için ki bu Osman Kavala olur, Selahattin Demirtaş olur, kim olursa olsun, yasalar ne diyorsa yasaların dediğini biz yerine getiririz. Hukuk neyi emrediyorsa, hukukun emrettiğini bizler yerine getiririz. Ve yapılan iş, budur. Siz tabii Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu ciddi manada bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır ve bundan sonra da böyle yürüyecektir."

Bu soru ve cevabın ardından ortak basın toplantısı sona erdi.