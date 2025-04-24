Erdoğan'den 'deprem' mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "UEFA İstanbul Temsilciliği Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmaya Türkiye'deki spor etkinliklerine değinerek başlayan Erdoğan, "Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin sporu etkileyen altyapı eksikliklerini tamamladığını savundu.

Konuşmasının son bölümünde İstanbul'da dün (23 Nisan) meydana gelen 6,2'lik depreme değinen Erdoğan, "Deprem gibi hepimizi sarsan hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bugünler siyaset yapma değil, bir olma beraber olma dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışı vesilesiyle sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Temsilciliğin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz.

2005'te Şampiyonlar Ligi finaline, 2009'da UEFA finaline, 2013'te FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na, 2019'da ise UEFA Süper Kupa finaline başarıyla ev sahipliği yaptık. Takımlarımız her sene UEFA organizasyonlarında boy gösteriyor. A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı. Oynadığı futbolla futbolseverlerin gönlünü fethetti. A Milli Takım, Uluslar Ligi A Ligi'nde yer alma hak etti. 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finallerine ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı ise İtalya ile birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz.

Futbolda çoğu ömrünü tamamlayan stadyumları yıkıp yerlerine yeni tesisler inşa ettik. Türkiye genelindeki stadyumlardan 38'i hizmete girdi, 4 tanesinin yapımı ve 4 tanesinin proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Sporu etkileyen altyapı eksikliklerimizi de tamamladık.

"DEPREM SİYASETE ALET EDİLMEMELİ"

Dün meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, bakanlarımızın ve bürokratlarımızın katılımı ile yapılan toplantıda gerekli talimatları verdik. Can kaybımızın olmaması en büyük tesellimiz. Önümüzdeki Kabine toplantımızda konuyu enine boyuna değerlendirecek akabinde gerekli açıklamaları kamuoyuna yapacağız.

Deprem gibi hepimizi sarsan hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz, biz böyle hassas zamanlarda tartışmaya girmek istemiyoruz bunu milletimize karşı saygısızlık olarak görüyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları da sorumluluk duygusu ile hareket etmeye davet ediyoruz.

Bugünler siyaset yapma değil, bir olma beraber olma dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir. Bu duygudaşlığa zarar veren her şey lüzumsuzdur.

Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız."