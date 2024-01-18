Erdoğan, deprem bölgesindeki 3 büyükşehirde aday değiştirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da mevcut büyükşehir belediye başkanlarının yerine yeni aday gösterdi.

AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATO Congresium'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen bazı büyükşehirlerde AKP'nin aday değişikliği dikkat çekti.

Buna göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yerine Fırat Görgel aday gösterildi.

Depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'da da Büyükşehir Belediye Başkanı Süleyman Kılınç yerine Ziya Polat aday oldu.

AKP, Malatya'da da aday değişikliğine gitti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yerine yerel seçimlerde Sami Er aday gösterildi.

GAZİANTEP DEĞİŞMEDİ

Depremden etkilenen Gaziantep'te ise aday değişmedi. AKP, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i yeniden aday gösterdi.