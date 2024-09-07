Erdoğan: Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Gölcül ilçesinde toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenleri anarak başlayan Erdoğan, "Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir" dedi. Erdoğan, bu kapsamda iktidar olarak gereğini yerine getirdiklerini iddia etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. 6 Şubat asrın felaketiyle gördük ki, depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir, hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz. Bir daha acıların yaşanmaması için tüm imkanlar seferber edildi.

Birileri çevrenin sadece lafını ederken, biz gerçek çevrecilik nasıl olurmuş eserlerimizle gösteriyoruz. Kocaelimizi daha modern şehir haline getiriyoruz. Bu amaçla İzmit Körfezi'ni temizliyoruz. Mavi suları eski berraklığına kavuşturuyoruz. Projenin ilk etabını tamamladık. Haliç'i temizlediğimiz gibi İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik, İzmit'te olmayacak. Çevre Bakanlığımızla birlikte Büyükşehir Belediyemize kolaylıklar diliyorum.

Gezi olaylarında 3-5 ağacın yeri değişti diye sokakları yakıp yıkanların durumunu görüyorsunuz. Muhalefet, Vaniköy'de yaşanan çevre talanına sessiz. Boğaz'daki katliamla ilgili tek bir cümle bile kurmuyorlar. Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok."

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