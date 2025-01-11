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Erdoğan, Diyarbakır'da konuşuyor

Güncel
  • 11.01.2025 15:11
  • Giriş: 11.01.2025 15:11
  • Güncelleme: 11.01.2025 15:16
Kaynak: Haber Merkezi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da partisinin 8. Olağan İl Kongresi'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Diyarbakır'ın huzuru unutmayın Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı unutmayın Türkiye'nin refahıdır. Diyarbakır'ın kaderi, Türkiye'nin kaderidir" dedi.

"Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz kader kardeşliğidir" diyen Erdoğan, "Bizim yoldaşlığımız Hz. Ebubekir yoldaşlığı, gönüldaşlığımız Hz. Ali yoldaşlığıdır" ifadelerini kullandı.

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