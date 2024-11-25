Erdoğan "dizi sektörü kendine çeki düzen vermeli" demişti: RTÜK Başkanı'ndan açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, dizi ve film sektörünü hedef aldı.

Şahin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün (25 Kasım Pazartesi) kullandığı "Kadına şiddet konusunda sinema ve dizi sektörümüzün de kendine çeki düzen vermesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerinin ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Şahin, Erdoğan'ın ifadelerini hatırlatarak, "Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz. Şiddetin karşısında biz varız" ifadesini kullandı.

Şahin, X'te şu paylaşımı yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün dikkat çektiği üzere ülkemizdeki dizi film sektörü, zaman zaman çıtayı aşarak kadına yönelik şiddet konusunda sınırları zorluyor. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek son dönemde şiddet içeren, millî ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara ağır müeyyideler uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz. Yayınlardaki kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz. Şiddetin karşısında biz varız"

Şahin, paylaşımına ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın X hesabını da etiketledi.