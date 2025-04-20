Erdoğan, "Doğal olan normal doğum" pankartını savundu, muhalefeti hedef aldı

Süper Lig'de Sivasspor'un Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma öncesinde Sivassporlu futbolcuların 'Doğal olan normal doğum' pankartı ile sahaya çıkması büyük eleştiri topladı.

Sağlık Bakanlığı'na yönelik eleştirilere konu olan pankart hakkında Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin açılış töreninde konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, pankartın "Kanayan yara haline gelmiş bir soruna parmak bastığını" söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

"Ne hazindir ki muhalefet bizim bu vizyonumuzu anlayamadı. Ülkemizdeki ideolojik çevreler bizim ufkumuzu asla kavrayamadı. Ülkenin yüksek çıkarlarını değil kendi küçük menfaatlerini düşündüler. Bunların nasıl bir zihin yapısına sahip olduklarını geçen hafta biz kez daha gördük. Tartışmaları siz de takip ettiniz. Bir futbol kulübü, Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü bir farkındalık kampanyasına destek olmak için bir sahaya pankart ile çıktı. Pankartta hakaret eleştiri yoktu. Kimseye bir saygısızlık yoktu. Onların iddia ettikleri gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Son yıllarda ülkemizin kanayan yarası haline gelen soruna katkı sağlama amacı vardı. Kulübümüz gayet doğru bir adım attı. Bunun üzerine malum odaklar harekete geçti. Sporcularımızı, futbol kulübümüzü linç ettiler ve projeyi yürüten Sağlık Bakanlığımızı hedef alarak eleştiri oklarını bize yönelttiler. Son 1 haftadır çirkin ifadelerle ortalığı velveleye verenlere buradan şunu soruyorum; bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi cerrahi müdahale yerine normal doğumu özendirmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın görevi bu milletin sağlığını korumak değil mi. Bunun için toplumda farkındalık oluşturmak değil midir?

"DOĞRU OLANI YAPMAYI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Ortada dünya ortalamalarına göre bir anormallik varsa buna çözüm üretmek, bunun üzerine gitmek değil midir? Sağlık Bakanlığı’ndan toplum sağlığı için elindeki tüm imkanları seferber etmesi dışında ne yapmasını bekliyorsunuz. Bilimsel veriler ortada, nüfus artış hızımızın doğurganlık oranımızın düştüğü seviye ortada. Bizleri 10 yıl, 20 yıl sonra bekleyen tehditler de ortada. Siz rahatsız oluyorsunuz diye tedbir almayalım mı? Toplumu doğru yönlendirmeyeli mi? Açık ve net söylüyorum. Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımızın alarm verdiği bir dönemde bizim bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yoktur. Bu bizim için bir beka meselesidir. Türkiye’nin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir varoluş tehdididir. Sapkın akımlarla milletimizi zehirlenmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konudaki tavizsiz duruşumuzu bundan sonra da muhafaza edeceğiz. Birileri karşı çıksa da biz ülkemiz ve milletimiz için en doğru olanı yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."