Erdoğan: Doğurganlık hızındaki düşüşün nedeni asla ekonomik değil

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğurganlık hızında yaşanan düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, doğım hızındaki düşüşün ekonomik sorunlardan kaynaklanmadığını savundu.

"Aile"nin küresel emperyalizm tarafından hedef tahtasına oturtulduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye olarak aileye savaş açan hiçbir ideolojiye eyvallah demeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

LGBT+ bireyleri hedef alan Erdoğan, "LGBT denilen sapkınlığın ne derece vahim boyutlara ulaştığını görüyoruz. Sırf LGBT belasını eleştirdiği için sanatçılar, iş adamları, siyasetçiler, bilim insanları linç edilmekte, adeta yaşayan birer ölüye çevrilmektedir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün İstanbul'umuzda insanlığın geleceği adına hayati bir konuyu ele almak üzere bir araya geldik. Uluslararası Aile Forumu'muz hayırlara vesile olsun. Bu forum, aile kurumuna verdiğimiz önemin en somut işaretidir.

Aile, insanlık tarihinin en önemli müesseselerinden biridir. Aile, toplumun yapı taşıdır. Aile, yeri doldurulamayacak derece mühimdir, değerlidir, kutsaldır. Hz. Adem babamız, Hz. Havva validemizden beri aile vardır.

"KÜRESEL EMPERYALİZMİN AİLEYİ HEDEF TAHTASINA KOYUYOR"

Kadın ve erkekten oluşan aile müessesesi insan neslinin devamı için de vazgeçilmez yere sahiptir. Aile, en korunaklı limanımızdır. İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın ilk eğitimini aldığı bir yuvadır. Ailenin çöktüğü yıprandığı her toplum çürümeye ve berhava olup gitmeye mahkumdur. Aileye yönelik her türlü saldırıya karşı koymak hepimizin asli vazifesidir. Aileyi savunmak insanı savunmaktır.

Dünyada teknolojinin körüklediği büyük bir değişim yaşanıyor. Küreselleşme aile kurumunu da dönüştürüyor. Birçok geleneksel kurum anlam kaybına uğruyor. Bireysel özgürlükler, çağdaşlaşma adına manevi değerlerin örselendiğini görüyoruz. Küresel emperyalizmin aileyi hedef tahtasına koymasına müsaade ediliyor.

"LGBT DENİLEN SAPKINLIK VAHİM BOYUTTA"

Birileri ısrarla kabul etmek istemese de aile bağı zayıflayan bireyin özgür olması mümkün değildir. Özgürlük ambalajıyla sunulan aslında esaret ve kölelik düzenidir. Bugün insanlık kendi varlığının en temel hakikatleriyle sınanıyor. Adına özgürlük denilen bu kuşatma kadını da çocuğu da insan onurunu da tehdit ediyor.

LGBT denilen sapkınlığın ne derece vahim boyutlara ulaştığını görüyoruz. Sırf LGBT belasını eleştirdiği için sanatçılar, iş adamları, siyasetçiler, bilim insanları linç edilmekte, adeta yaşayan birer ölüye çevrilmektedir. LGBT sapkınlığına karşı mücadele, aynı zamanda özgürlük mücadelesi, haysiyet ve insanlığın istikbalini kurtarma mücadelesidir.

"KÜRTAJ MASUMLAŞTIRILDI"

Türkiye olarak aileye savaş açan hiçbir ideolojiye eyvallah demeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Ülkemiz içinde muhalefet partileri ve kimi kadın örgütleri tarafından himaye ediliyor olsa da milli bünyemizi tehdit eden cinsiyetsizleştirme projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Anomalinin normalleştirilmesine göz yummayacağız. Bir cinayet olan kürtaj yine aynı çevreler tarafından masumlaştırıldı.

Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihinde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu bir felaket. Ülkemizde doğum hızının düşmesinin sebebi ekonomide yaşanan dönemsel sorunlar değildir. Tam aksine kişi başına düşen gelirin şu anki seviyenin beşte bir olduğu dönemlerde ülkemizin doğurganlık hızı yaklaşık 2 kat fazlaydı."

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